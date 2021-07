Brexit news : David Frost dit que Bruxelles ne s’alignera pas sur le droit de l’UE – “Ça n’arrivera pas” | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni étant désormais une nation indépendante, Lord Frost a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne ne peut pas fusionner avec les règles et les lois de l’UE car elle n’est pas un État membre, malgré les affirmations répétées de Bruxelles. S’exprimant lors d’un événement ce matin avec Brandon Lewis, secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, Lord Frost a affirmé que le Royaume-Uni n’alignerait ni n’adopterait la législation agroalimentaire de l’UE pour résoudre les problèmes liés aux viandes réfrigérées. Lord Frost a insisté sur le fait que l’adoption de la législation n’est “pas une solution” pour le Royaume-Uni à l’avenir.

S’exprimant lors de l’événement organisé par le groupe de réflexion Policy Exchange, Lord Frost a déclaré: “Il est évident que l’alignement ou l’adoption de la législation agroalimentaire de l’UE ne sera pas une solution.

“Nous sommes parfois accusés d’être idéologiques pour ne pas accepter cela, mais en réalité, la chose idéologique est de dire que la seule solution à ces problèmes est que nous devrions adopter la loi européenne, et c’est tout simplement un non-démarreur.”

Le mois dernier, les deux parties ont convenu d’une prolongation de l’amnistie sur les viandes réfrigérées circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Cette dernière amnistie expirera désormais en septembre, les deux parties continuant de négocier une solution à long terme.

Afin d’éviter de nouvelles perturbations, l’UE a appelé le Royaume-Uni à adopter un accord vétérinaire basé sur le modèle suisse.

L’accord à la suisse supprime la plupart des contrôles sur les produits agroalimentaires, les animaux vivants, les viandes fraîches et les produits végétaux.

Pour cette raison, l’UE a appelé le gouvernement britannique à s’aligner sur ses règles dans le cadre d’une solution à long terme malgré le départ de la Grande-Bretagne du bloc.

Le vice-président de la Commission a déclaré : « Cela pourrait être négocié très rapidement et répondrait à de nombreuses préoccupations.

« Les problèmes concernant le Protocole sont évidemment au cœur des tensions entre nous, donc je ne pense pas que nous pourrons jamais mettre cette relation sur une base nouvelle et constructive, là où nous le souhaitons, à moins que nous ne puissions trouver une bonne solution à ce problème. problème.”

Malgré la guerre des mots entre le Royaume-Uni et l’UE, Lord Frost a également insisté sur le fait que le gouvernement essaiera toujours de maintenir une solution qui fonctionne pour toutes les parties concernées.

Le pair a également révélé que le gouvernement présenterait sa nouvelle approche aux Communes avant les vacances d’été.

Il a ajouté: “La situation actuelle n’est pas conforme à l’équilibre prudent de l’accord Goof Friday

“Cette réalité politique doit être traitée.

“Le gouvernement ne peut pas ignorer cette réalité et rester les bras croisés si les choses deviennent plus tendues et difficiles.

“Il existe des moyens de trouver un nouvel équilibre et travailler de cette manière est la chose responsable à faire, mais évidemment toutes les options restent sur la table.

“Nous envisageons nos prochaines étapes. Nous définirons notre approche au Parlement avant les vacances d’été.”