Brexit news : Des dizaines de milliers de Britanniques ont 30 jours pour sauver leurs droits de résidence | Politique | Nouvelles

Boris Johnson “doit intensifier ses efforts pour les expatriés britanniques”, selon un expert

Les citoyens ayant émigré en France, à Malte, au Luxembourg et en Lettonie ont jusqu’au 30 juin pour s’assurer qu’ils conservent leurs droits de séjour. Les militants ont averti qu’un grand nombre d’entre eux n’avaient toujours pas demandé à confirmer leur statut pour rester dans le bloc après le Brexit. Après que le Royaume-Uni a quitté l’UE l’année dernière, le bloc a été divisé en deux groupes lorsqu’il s’agissait d’aider les citoyens britanniques à exercer leur droit de rester.

Quatorze pays, dont l’Italie, l’Espagne et le Portugal, ont introduit des systèmes accordant automatiquement des droits de séjour post-Brexit aux Britanniques qui vivaient déjà légalement dans leur pays.

Mais les 13 autres ont exigé que les citoyens britanniques fassent une demande pour confirmer leur statut.

Selon le comité mixte Royaume-Uni-UE sur les droits des citoyens, mis en place dans le cadre de l’accord de divorce du Brexit 2019, environ 298000 Britanniques vivent dans les 13 pays où des demandes sont nécessaires.

Seulement 190 000 l’ont fait, laissant plus de 100 000 personnes confrontées à une dernière ruée pour s’assurer qu’elles sont autorisées à rester dans l’UE.

Un délai de 30 jours se profile pour des milliers de Britanniques dans l’espoir d’obtenir des droits de résidence dans l’UE (Image: GETTY)

L’accord de Boris Johnson sur le Brexit garantit les droits de séjour de millions de citoyens de l’UE et du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Environ 26 000 des 150 000 Britanniques de France ne se sont pas encore inscrits, ainsi que 5 300 vivant à Malte, 1 700 vivant au Luxembourg et 800 vivant en Lettonie.

Michaela Benson, professeure de sociologie publique à l’Université de Lancaster, spécialisée dans les résidents britanniques de l’UE, a déclaré que le groupe faisait face à un « gros titre, après lequel beaucoup de gens pourraient perdre leurs droits ».

Elle a déclaré au Guardian: «Nous avons besoin de toute urgence de plus de communication – du Royaume-Uni, de l’UE et des États membres – pour entrer en contact, en particulier avec les citoyens britanniques vulnérables et difficiles à atteindre qui risquent de passer à côté d’un point de coupure vital.

Le professeur Benson a ajouté que les gens pourraient finir par « passer à travers les lacunes » ou pourraient être ceux qui « ne font que gratter, peut-être dans des régions reculées » ou « des Britanniques sans abri, des Britanniques malades, des enfants britanniques pris en charge ».

Environ 26 000 des 150 000 Britanniques de France ne se sont pas encore inscrits pour rester dans le pays (Image: GETTY)

Les Britanniques pourraient également être touchés aux Pays-Bas, où 3000 n’ont pas encore répondu.

Leur date limite est le 1er octobre.

Dans l’autre groupe de pays, où les droits de résidence post-Brexit sont automatiques, il y a environ 762 000 citoyens britanniques.

Beaucoup sont encore encouragés à s’inscrire, mais les sanctions en cas de non-respect sont moins sévères voire inexistantes.

Chronologie du Brexit : comment la Grande-Bretagne s’est libérée de l’Union européenne (Image : EXPRESS)

Les Européens vivant au Royaume-Uni sont également confrontés à la date limite du 30 juin pour obtenir un statut établi dans le pays.

Le programme, introduit dans le cadre de l’accord de retrait de 2019, est ouvert aux citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse qui vivaient au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020.

Après la date limite, les Européens qui souhaitent vivre et travailler au Royaume-Uni devront postuler via le nouveau système d’immigration post-Brexit.

Les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur ont montré que plus de 5,4 millions de personnes ont demandé le programme au cours des deux dernières années.

Parmi les demandes complétées, 53 pour cent ont obtenu le statut d’établissement, leur donnant le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni indéfiniment.

Quarante-quatre pour cent se sont vu offrir un statut préétabli, qui dure cinq ans et peut être suivi d’un statut établi.

Une déclaration conjointe publiée par le Royaume-Uni et les représentants de l’UE au sein de la commission des droits des citoyens a déclaré vendredi dernier : demander un nouveau statut de séjour avant le 30 juin 2021, afin d’être protégé par l’accord de retrait.

« Le Royaume-Uni et l’UE ont également souligné l’importance de fournir des communications claires et un soutien complet aux citoyens vulnérables ou difficiles à atteindre. Les organismes publics et non publics doivent également veiller à ce que les bénéficiaires de l’accord de retrait puissent jouir de leurs droits et acquis, notamment dans l’accès aux prestations et services et dans l’exercice de leur droit de travailler, de louer et d’étudier.

Express.co.uk a contacté le ministère des Affaires étrangères pour commentaires.