Brexit news: Des nouvelles dévastatrices pour les Remainers alors que le Royaume-Uni remporte une autre victoire commerciale | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans une nouvelle encore plus dévastatrice pour Remainers, il est apparu que les exportateurs britanniques profitaient d’un boom post-Brexit avec la Corée du Sud grâce à une augmentation des échanges de 620 millions de livres sterling. La nouvelle confirme la promesse du Premier ministre Boris Johnson que son gouvernement ira « plus loin et plus vite » pour maximiser les opportunités du Brexit.

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré qu’il existe une « énorme demande » de biens et de services britanniques dans la puissance de l’Asie du Sud-Est, les exportations ayant augmenté de 9% l’année dernière.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​sauté sur l’actualité comme preuve que le fait d’être libéré des griffes de Bruxelles portait ses fruits.

Jiren The Gray a écrit : « Des nouvelles plus dévastatrices pour les Remainers. Oh mon Dieu, leurs petits cœurs n’en prendront pas plus.

« On leur a promis que la peur du projet deviendrait réalité. »

man in oz a fait rage : « Lentement, lentement, le Brexit, la Grande-Bretagne remplace l’UE par d’autres partenaires commerciaux.

« Ce sera pour l’UE un déclin constant, des gens comme (Tony) Blair ne pourront plus mettre fin à l’Angleterre. »

Mme Trevelyan a révélé que les salons professionnels soutenus par le gouvernement en Corée du Sud avaient aidé les entreprises britanniques à conclure des accords d’une valeur de plus de 70 millions de livres sterling en 2021.

Les accords conclus par l’intermédiaire du ministère du Commerce international incluent des produits fabriqués au Royaume-Uni, allant des piles à combustible à hydrogène et des éoliennes aux gilets de sauvetage et aux EPI.

S’adressant précédemment à Express.co.uk, Mme Trevelyan a déclaré : « Dans le cadre de notre programme Global Britain, nous aidons les entreprises à tirer parti de l’énorme demande de biens et services britanniques en Corée du Sud. Alors que le Royaume-Uni envisage de futures opportunités de croissance dans l’Indo-Pacifique, nous prévoyons de renforcer les liens commerciaux avec les plus grandes économies de la région comme la Corée du Sud.

« Nous avons déjà négocié l’accord commercial numérique le plus ambitieux au monde avec Singapour cette année, et nous sommes sur la bonne voie pour rejoindre le CPTPP l’année prochaine, une immense zone de libre-échange avec un PIB combiné de 8 400 milliards de livres sterling.

Elle a également déclaré que la Corée du Sud est la 10e économie mondiale et qu’elle est un élément clé de l’inclinaison stratégique du Royaume-Uni vers la région indo-pacifique.