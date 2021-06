Brexit news : « Des poulets à la maison pour se percher ! Brexiteers furieux alors que l’Irlande est abandonnée par l’UE | Politique | Nouvelles

in

Brexit: Insider discute des règles britanniques en matière d’aides d’État

Le Dr Eoin Drea, chercheur principal au Wilfried Martens Center for European Studies, a déclaré que sans son partenaire transatlantique de libre-échange, la Grande-Bretagne, l’Irlande est devenue “désespérément exposée” dans sa bataille pour maintenir son approche mondialiste. L’expert a averti qu’il était “à courte vue” de considérer les principaux défis du Brexit pour l’Irlande comme le maintien d’une frontière sans friction avec l’Irlande du Nord. Il a ajouté : « C’est compréhensible, étant donné les liens profonds entre toutes les parties constitutives des îles britanniques. Mais c’est aussi à courte vue.

“Parce que le véritable danger pour l’Irlande réside dans les implications à long terme d’être un membre réticent d’une UE plus profonde et plus intégrée.”

Le système irlandais d’impôt sur les sociétés a été menacé par les États membres de l’UE ces dernières années, la France et l’Allemagne faisant pression sur Dublin pour augmenter son taux uniforme de 12,5% d’impôt sur tous les bénéfices des sociétés.

Mais l’Irlande craint que cela n’entame fortement l’attrait du pays pour les investissements directs étrangers mobiles, qui stimulent considérablement son économie relativement petite.

Écrivant pour le site Web de Politico, le Dr Drea a déclaré : « Dublin est désormais un cas isolé dans une UE où sa dépendance vis-à-vis des multinationales étrangères (en grande partie des États-Unis) ne sera plus ignorée.

« Ces entreprises représentent désormais 32 % de tous les emplois en Irlande et 49 % des impôts sur l’emploi. Fait remarquable, 75 pour cent des récents investissements étrangers directs en Irlande proviennent des États-Unis (58 pour cent) ou du Royaume-Uni (17 pour cent). En revanche, seulement 5 % viennent d’Allemagne.

“Il n’est pas étonnant que le modèle économique de l’Irlande soit devenu la bête noire de l’élaboration des politiques de l’UE.”

Mais les Brexiteers ont montré peu de sympathie envers l’Irlande, lançant une attaque furieuse contre le pays pour ses actions lors du départ du Royaume-Uni de l’UE.

Réagissant à notre histoire initiale, une personne a déclaré: “Eh bien, je n’ai aucune sympathie pour eux. Ils ont fait tout leur possible pour nous frustrer de quitter l’UE.

« Maintenant, les poulets sont rentrés à la maison pour se percher. »

Un deuxième lecteur a commenté : « L’Irlande s’est isolée par sa rhétorique anti-Royaume-Uni et son adhésion à l’UE.

“C’est de l’automutilation.”

Une autre personne a écrit : « Les Irlandais n’ont rien à redire sur celui-ci.

“L’UE a toujours clairement indiqué que l’harmonisation fiscale fera partie de ses plans pour mettre en œuvre une union fiscale complète pour l’UE avec son union de la dette.

“Depuis le Brexit ce n’est pas notre problème cependant.”

Un quatrième lecteur a ajouté: “Pas de chance pour l’Irlande parce que nous ne nous en soucions pas. Vous nous avez trop souvent poignardés dans le dos.”

Le Dr Drea a également averti que le projet de l’UE était en train de changer en raison du Brexit – et non en faveur de l’Irlande – en raison de la réponse très critiquée du bloc à la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré : « Face à la perspective d’une pure inutilité, Bruxelles a misé sur une UE plus grande, plus chère et plus centralisée.

« COVID-19 a donné à Bruxelles l’élan nécessaire pour atteindre un approfondissement que l’on a longtemps pensé impossible.

«Cela a considérablement modifié la dynamique interne de l’UE et accéléré la transition vers un regroupement plus étroit avec des emprunts communs, un système d’imposition des sociétés commun et toute une série d’impôts supplémentaires au niveau de l’UE.

« Le Fonds de relance de l’Europe est la babiole brillante de l’union ; l’impôt sur les sociétés est son totem harmonisant.

L’expert a ajouté : « Le Brexit a placé Dublin dans une impasse insurmontable.

« Une UE davantage intégrée tempérera le moteur économique de l’Irlande imprégné de multinationale – et pourtant, l’adhésion à l’UE est vitale pour que ces investissements internationaux se poursuivent en premier lieu.

Le Brexit met en lumière le fait que, même après un siècle d’indépendance, la Grande-Bretagne reste indispensable à la stabilité politique de l’Irlande.

“En fin de compte, l’Irlande devra choisir entre s’immerger encore plus pleinement dans l’UE ou prendre une position plus périphérique à Bruxelles et donner la priorité aux arrangements existants dans les îles britanniques.

“Bientôt, l’espace n’existera plus pour faire les deux.”