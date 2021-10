Brexit news : Des travailleurs hautement qualifiés affluent vers la Grande-Bretagne, selon une nouvelle analyse | Politique | Nouvelles

David Davis sur la pénurie de chauffeurs de poids lourds pour le Brexit

Et une fois l’Ukraine retirée de l’équation, le nombre de demandes de visa de travail en proportion de la population totale du Royaume-Uni est plus du double de celui du bloc. Facts4EU a utilisé les données du ministère de l’Intérieur pour montrer qu’au cours des 12 mois précédant la fin juin, 172 045 visas de travail ont été accordés par le gouvernement britannique, dont 56 075 au deuxième trimestre de cette année.

Si la tendance se poursuit, le Royaume-Uni approuvera plus de 250 000 visas liés au travail pour les personnes originaires de pays hors de l’UE d’ici la fin de l’année.

De plus, sur tous les visas liés au travail accordés en 2020, la majorité – 60 % – appartenaient à la catégorie « hautement qualifié ».

Facts4EU a également analysé les données d’Eurostat, la division statistique de l’UE, concernant le nombre de citoyens non européens qui ont demandé un permis de séjour en 2020.

Au total, ce chiffre s’élevait à 903 398, mais il est considérablement faussé par le grand nombre de personnes originaires d’Ukraine déchirée par la guerre qui soumettent des demandes – 516 005, soit 57% du total global, dont 85% travaillent en Pologne.

Compte tenu de cela, le reste – 387 393 – représente 0,09 % de la population totale de l’UE.

Le nombre total de travailleurs qui ont demandé des permis pour le Royaume-Uni en 2020 – 125 169 – représente 0,19% de la population du Royaume-Uni, soit plus du double de celui de l’UE.

Le président de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré: «Le rapport de Facts4EU.Org montre aujourd’hui que non seulement un nombre très important de nouveaux travailleurs étrangers entrent toujours au Royaume-Uni et sont employés, mais ces chiffres s’accélèrent à mesure que les restrictions de voyage de Covid sont levées.

« Facts4EU.Org s’attend à ce que le nombre de nouveaux visas étrangers liés au travail dépasse les 200 000 cette année et il pourrait être considérablement plus élevé. Certaines grandes entreprises et organismes industriels (souvent ceux qui ont toujours été pro-UE) se plaignent des pénuries de main-d’œuvre.

« Si des questions doivent être posées, il semble plus raisonnable de se demander pourquoi nous importons toujours des travailleurs étrangers en si grand nombre et pourquoi ces entreprises ne sont pas en mesure de recruter des travailleurs britanniques à la place. »

« À titre de comparaison, le nombre total de tous les visas britanniques accordés au cours des 12 derniers mois jusqu’à fin juin 2021 était un étonnant 830 969 – malgré Covid et malgré le Brexit. »

Il s’agit notamment des visas pour raisons familiales et de regroupement, à des fins d’études et pour d’autres raisons, a expliqué M. Evans.

Il a ajouté : « Personne ne suggère qu’il n’y a pas de pénurie de travailleurs clés au Royaume-Uni, mais cela est vrai dans tous les pays de l’UE.

« Dans certaines activités au Royaume-Uni, ce problème est aigu, comme dans le cas des conducteurs de poids lourds par exemple, mais de nombreux pays de l’UE manquent également chacun de dizaines de milliers de conducteurs.

« C’est un problème qui se prépare depuis des années – bien avant le Brexit ou Covid. »

L’énorme arriéré de tests et de demandes de licence causé par « l’action industrielle et la bureaucratie excessive chez DVLA et DVSA » avait exacerbé la situation, a affirmé M. Evans, soulignant: « Cela peut difficilement être mis à la porte du Brexit ».

Il a déclaré : « De plus, les chauffeurs de poids lourds quittent la profession depuis des années, pour de nombreuses raisons, notamment les mauvaises conditions de travail, les bas salaires et les récents changements dans le traitement fiscal des chauffeurs indépendants.

«Certains grands employeurs jouent désormais un grand rôle dans la formation de nouveaux conducteurs de poids lourds au Royaume-Uni.

« Il ne fait aucun doute que trop peu de formation des conducteurs britanniques a été effectuée avant le Brexit, car l’offre de main-d’œuvre bon marché des pays les plus pauvres de l’UE était si abondante.

« Il y a beaucoup de choses à corriger et à améliorer dans le pays, pourquoi se battre les uns contre les autres ?