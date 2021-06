Brexit news: Dites à Boris Johnson comment se déroule la sortie du Royaume-Uni de l’UE cinq ans après le référendum | Politique | Nouvelles

in

Au total, 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit, avec 48% contre. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE en janvier 2020, à la suite d’un certain nombre de retards causés par le Parlement.

Une demi-décennie après le vote sur le Brexit, Express.co.uk souhaite savoir de ses lecteurs comment vous pensez que le processus de sortie de l’UE s’est déroulé.

Qu’est-ce que tu penses? Rejoignez le débat dans la section commentaires ici.

Boris Johnson a salué la “décision capitale” de la Grande-Bretagne dans un message marquant cinq ans depuis le vote sur le Brexit.

Il a commenté : « Il y a cinq ans, le peuple britannique a pris la décision capitale de quitter l’Union européenne et de reprendre le contrôle de notre destin.

« Ce gouvernement a fait le Brexit et nous avons déjà récupéré notre argent, nos lois, nos frontières et nos eaux.

«Nous avons installé un nouveau système basé sur des points pour l’immigration, livré le déploiement de vaccin le plus rapide partout en Europe, négocié des accords commerciaux avec l’UE et 68 autres pays – y compris notre premier accord de libre-échange post-Brexit avec l’Australie Je viens de commencer les négociations pour rejoindre la zone commerciale du Pacifique de 9 000 milliards de livres sterling.

« Maintenant que nous nous remettrons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel de notre souveraineté retrouvée pour unir et mettre à niveau l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« En contrôlant nos réglementations et nos subventions, et avec les ports francs qui stimulent de nouveaux investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays. »

Cela a permis au Royaume-Uni de rester dans le marché unique européen et de continuer à mettre en œuvre de nombreuses lois adoptées à Bruxelles.

Elle a également continué à contribuer financièrement au budget de l’UE.

En décembre, le nouvel accord commercial de M. Johnson est entré en vigueur, rétablissant la souveraineté et la place de la Grande-Bretagne en tant que nation commerçante pleinement indépendante.

Cependant, cela a introduit des contrôles douaniers sur le commerce entre l’Irlande du Nord et le reste de la Grande-Bretagne, exaspérant les syndicalistes.

Le Royaume-Uni a retardé unilatéralement la mise en œuvre de certains contrôles déclenchant une action en justice de la part de l’UE.

M. Johnson a menacé de se retirer du protocole d’Irlande du Nord, ce qui a entraîné les contrôles, à moins que Bruxelles ne fasse preuve de plus de flexibilité.

S’adressant à la députée conservatrice d’Express.co.uk, Dame Andrea Leadsom, figure clé de la campagne pro-Brexit Vote Leave, a défendu les résultats du référendum de 2016.

Elle a déclaré : « Cinq ans plus tard, toutes les promesses du Brexit tiennent toujours. Les querelles politiques sans fin nous ont fait reculer un peu, puis Covid a stoppé le monde dans son élan.

« Mais l’avenir du Royaume-Uni en tant que nation libre-échangiste et indépendante est si clair.

“Je suis totalement optimiste quant à nos plans pour promouvoir l’emploi, la croissance et les exportations et être une force pour le bien dans le monde.”