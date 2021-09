Brexit news: Dominic Cummings accuse Guardian et Channel 4 de “propager de la désinformation” | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Cummings a spécifiquement appelé The Guardian, Channel 4 et le New York Times dans un tweet plus tôt dans la journée. Les commentaires axés sur le Brexit et Donald Trump s’étendent également au traitement réservé au président russe Vladimir Poutine et au géant des médias sociaux Facebook.

L’ancien conseiller de Boris Johnson affirme que telle est l’ampleur de la tournure des histoires, les universitaires en conversation avec M. Cummings semblent “croire le non-sens de la politique des cinq dernières années [sic].”

Il a ajouté: “Semblable aux années 30 lorsque les instruits étaient le plus trompés concernant Staline/goulag.”

Le message crypté publié par M. Cummings semble cibler directement des sources d’information et d’actualités plus libérales et de gauche.

Ces points de vente ont inclus des campagnes contre le Brexit. Les gros titres de The Guardian, tels que « Le grand vol britannique du Brexit : comment notre démocratie a été détournée », affirment que des opérations mondiales obscures impliquant des données volumineuses pourraient influencer les résultats est un excellent exemple de sa rhétorique.

Dans un article d’opinion pour The Guardian, Will Hutton, coprésident de la Purposeful Company, s’est également penché sur le Brexit dans son article “Le dossier du Brexit a été construit sur des mensonges”.

Hutton dit dans l’article : “Parce qu’une grande partie des arguments en faveur du Brexit sont faux, le modus operandi politique des Brexiteers, qui domine maintenant notre culture politique, est devenu un refus d’accepter la responsabilité des erreurs, de la suraffirmation, de la tromperie et parfois des mensonges purs et simples. pour justifier l’injustifiable.”

M. Cummings, l’un des cerveaux de l’idée du Brexit, a toujours soutenu que quitter l’UE libérerait la Grande-Bretagne de la bureaucratie et des réglementations basées à Bruxelles.

L’ancien assistant a également fait allusion à d’autres sources d’information comme posant des problèmes.

L’argument de M. Cummings selon lequel les universitaires deviennent influencés peut avoir une certaine crédibilité.

Dans un article de Varsity en 2017, il affirmait que “90 pour cent des universitaires pensent que le Brexit aura un impact négatif sur l’enseignement supérieur”.

De nombreux universitaires ont prédit qu’une récession se produirait à la suite du Brexit. D’autres ont déclaré que les exportations de l’UE s’effondreraient.

D’autres ont affirmé que la croissance réduirait considérablement et prédit le chaos aux frontières au milieu d’un exode des institutions financières vers l’UE.

Alors qu’une autre réponse de @PippaCrear soulignait une promesse faite par le Premier ministre selon laquelle le Royaume-Uni serait « en première ligne » pour un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui, cette semaine, a été démenti par le président Joe Biden.

Cependant, à la lumière des récentes victoires du Brexit, telles que la capacité du Royaume-Uni à négocier et à faire partie de ses propres accords et accords, comme le montre l’accord AUKUS, il apparaît un élément d’optimisme dans le tweet de M. Cummings.