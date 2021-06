Brexit news: Emily Thornberry du Labour fait face à un contrecoup pour avoir exhorté Boris à accepter l’offre de l’UE | Politique | Nouvelles

in

L’animateur de Sky News, Trevor Phillips, a affirmé que les instincts restants d’Emily Thornberry se montraient alors que la paire s’affrontait au sujet de l’Irlande du Nord. M. Phillips a accusé Mme Thornberry d’avoir attaqué le Royaume-Uni au lieu de l’UE et a suggéré que la position du parti travailliste était “d’être un preneur de règles” depuis Bruxelles. Mme Thornberry a déclaré que la Grande-Bretagne “avait juste besoin de régler ce problème” alors qu’elle appelait le gouvernement “à intensifier et à le faire”.

Cela survient alors que les tensions sur l’Irlande du Nord continuent d’éclater, le président français Emmanuel Macron étant accusé d’avoir laissé entendre que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

Mme Thornberry a qualifié le naissain de “complètement ridicule”.

Elle a appelé la Grande-Bretagne à accepter l’offre de l’UE d’un accord vétérinaire à la suisse.

Le député travailliste a déclaré: “Je pense que le modèle suisse est le meilleur que nous puissions avoir. Nous devrions simplement continuer.”

JUST IN: Liz Truss ferme brillamment le député du SNP pour avoir demandé au Royaume-Uni de céder à l’UE

Elle a ajouté : “Ces accords sont des documents juridiquement contraignants et doivent être pris au sérieux.”

Cependant, l’animateur de Sky News a riposté: “N’est-ce pas le reste en vous qui parle?

“En gros, c’est difficile, mais si l’UE veut nous mettre à nu, nous ne voulons pas nous battre, nous devons juste être un preneur de règle.”

Mme Thornberry a accusé Boris Johnson de vouloir abaisser les normes alimentaires britanniques dans le cadre d’accords commerciaux.

Plus tôt ce matin, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a demandé à l’UE de cesser d’être « déséquilibrée et puriste » et de « faire preuve de respect » envers le Royaume-Uni.

Samedi, le Premier ministre aurait prévenu qu’il “n’hésiterait évidemment pas” l’article 16 du protocole – l'”option nucléaire” qui permet à chaque partie de l’outrepasser.

Le Premier ministre irlandais a déclaré qu’une percée pour éviter une guerre commerciale est possible « s’il y a une volonté des deux côtés ».

Le Taoiseach Micheal Martin a déclaré que “les canaux existent pour résoudre ce problème” alors que la ligne du Protocole d’Irlande du Nord a continué à éclipser le sommet du G7 à Cornwall.