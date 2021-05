Brexit news: Emily Thornberry se déchaîne contre les attaques contre l’accord avec l’Australie | Politique | Nouvelles

Le secrétaire au Commerce international fantôme du Labour avait convoqué un débat urgent au Parlement sur les détails de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie actuellement débattu par la secrétaire au commerce, Liz Truss. Mme Thornberry a attaqué le projet d’accord commercial en alléguant qu’un accès sans entrave pour le bœuf australien pourrait nuire aux agriculteurs britanniques. Cependant, le ministre du Commerce, Greg Hands, était sur place pour donner une claque cinglante à la critique du député soutenant le reste des perspectives commerciales de la Grande-Bretagne après le Brexit.

M. Hands a déclaré aux députés que la secrétaire au Commerce international de l’ombre devait “expliquer pourquoi elle était opposée à un tel accord commercial avec Austalia, un des principaux pays du Commonwealth, Five Eyes et allié commercial du Royaume-Uni aux vues similaires.”

Il a poursuivi: “Elle ne s’est pas plainte, Monsieur le Président, des droits zéro d’accès au quota zéro pour le bœuf et l’agneau de l’UE qui ne comportaient aucune étape.

«Pourquoi le fait-elle pour l’Australie?

“Je pense que son vrai problème est qu’elle souhaite toujours rester ou rejoindre l’UE.”

Plus tôt dans le débat, Mme Thornberry a accusé le gouvernement de «passer à toute vitesse» l’accord avant le sommet du G7.

Elle a déclaré: “Nous ne pouvons pas soutenir un accord sur les tarifs agricoles qui coûteront des emplois dans nos communautés agricoles, saperont nos normes alimentaires, augmenteront nos délocalisations de carbone et ouvriront la porte à la destruction de notre industrie agricole grâce à de nouveaux accords commerciaux déséquilibrés”.

Ces remarques interviennent alors que le secteur agricole britannique craint que l’accord post-Brexit ne nuise à leurs moyens de subsistance ou aux normes de santé alimentaire.

Plus tôt dans la journée, un agriculteur a convoqué le film LBC de Nick Ferrari pour dire au ministre que lui et d’autres agriculteurs étaient «extrêmement préoccupés» par l’accord et les répercussions de l’accès sans droits de douane aux producteurs alimentaires australiens au marché britannique.

Mme Truss a répondu: “L’Australie n’est pas compétitive avec l’agneau. Actuellement, les prix de leur agneau au Royaume-Uni sont plus élevés que ceux auxquels nous pouvons produire de l’agneau.”

“Will peut déjà vendre ses saucisses et son bœuf en Australie, mais maintenant l’Australie peut vendre au Royaume-Uni sans droits de douane?” interrogea M. Ferrari.

“Alors maintenant il y a un danger, j’ai lu, que nous soyons inondés de boeuf aux hormones?”

“Le bœuf britannique est très compétitif … donc je suis pleinement convaincu que nos agriculteurs seront en mesure de rivaliser”, a déclaré le secrétaire au Commerce international.