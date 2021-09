Brexit news : Emmanuel Macron demande à Bruxelles de durcir le ton avec le Royaume-Uni sur les pourparlers aigris | Politique | Nouvelles

in

Selon certaines informations, le président français fait pression sur l’UE pour qu’elle se montre plus sévère contre Downing Street dans la résolution des négociations sur le protocole du Brexit en Irlande du Nord. La Commission européenne devrait présenter d’ici la fin septembre des plans qui pourraient faciliter la circulation des marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord dans le but d’apaiser les tensions résultant du Brexit, ont déclaré des diplomates de l’UE.

L’UE a rejeté une demande britannique de renégocier la nouvelle position commerciale de la province britannique. Mais un chef adjoint de la commission exécutive du bloc, Maros Sefcovic, a promis la semaine dernière “de nouvelles solutions créatives et solides” dans le cadre de l’accord actuel.

En vertu du soi-disant protocole, la Grande-Bretagne a accepté de laisser certaines règles de l’UE en place en Irlande du Nord et d’accepter les contrôles sur les marchandises arrivant du reste du Royaume-Uni, afin de préserver une frontière terrestre ouverte avec l’Irlande, un État membre de l’UE.

Mais Londres a depuis déclaré que cela ne fonctionnait pas et devait être modifié.

Des diplomates de l’UE ont déclaré que les nouvelles idées de la Commission, qui incluent également une plus grande implication des politiciens et d’autres en Irlande du Nord, seraient annoncées ce mois-ci.

“Les solutions possibles consisteraient à rendre les contrôles existants moins laborieux, en limitant la quantité de paperasse nécessaire”, a déclaré un diplomate de l’UE qui s’occupe du Brexit, ajoutant que la Commission pourrait proposer des changements juridiques du côté des 27 pays pour faire place à une plus grande clémence envers la Grande-Bretagne. .

Mais Politico a rapporté que “la frustration chez les Britanniques couve dans les capitales nationales”.

Ils ont ajouté: “Les appels à l’UE pour mettre le pied à terre se multiplient – en particulier de la part de la France, qui protège farouchement le marché unique.”

Et l’ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, a écrit mardi : “‘La raison pour laquelle le Royaume-Uni est si belliqueux, c’est précisément parce que l’UE est si accommodante’ est une opinion que nous entendons de plus en plus ici. Troublante.”

Le nouveau paquet devrait aller au-delà des propositions précédentes de la Commission qui comprenaient le passage des chiens-guides, un étiquetage plus simple pour le bétail et une circulation plus facile des médicaments, a déclaré un deuxième diplomate.

Les ambassadeurs nationaux auprès de l’UE doivent discuter des plans mercredi, suivis par les ministres nationaux qui traitent des affaires européennes lors d’une réunion le 21 septembre.

L’extension au-delà de la fin septembre des périodes de grâce sur les contrôles supplémentaires et les limitations commerciales que l’UE juge nécessaires pour protéger son marché unique de 450 millions de personnes a donné un certain espace aux pourparlers.

Le ministre britannique du Brexit, David Frost, a déclaré lundi que l’UE devait avancer dans les négociations du protocole, avertissant que Londres pourrait le suspendre unilatéralement.

La Commission, qui supervise les relations UE-Royaume-Uni au nom des 27 pays de l’UE, a déclaré qu’elle était disposée à interpréter le protocole avec souplesse, mais pas à le renégocier, rejetant catégoriquement un appel britannique à mettre fin à la surveillance par la Cour européenne de justice.

Mardi, le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré que des négociations complètes étaient nécessaires avec l’Union européenne pour résoudre les problèmes liés à l’accord régissant le commerce post-Brexit avec l’Irlande du Nord.

Il a déclaré qu’il y avait eu “quelques éléments de progrès” depuis la semaine dernière.

“Nous pensons toujours qu’il doit y avoir une négociation complète et cela doit commencer sérieusement et commencer bientôt, car cela ne doit pas signifier que l’UE propose ses propres solutions prévues et les présente comme à prendre ou à laisser”, a-t-il déclaré aux journalistes. .

De ce côté-ci de la Manche, les frustrations sont également vives avec l’ancien chef du DUP, Edwin Poots en Irlande du Nord, affirmant que l’UE “nuisait au processus de paix”.

M. Poots a répondu aux questions à Stormont sur le protocole d’Irlande du Nord et la décision de son parti de se retirer des organes politiques nord/sud.

M. Poots a déclaré aux députés que tout dommage causé par le boycott des institutions transfrontalières serait inférieur aux dommages actuellement causés par le protocole.

M. Poots a déclaré : « Il aura considérablement moins d’impact que le protocole d’Irlande du Nord ; bien plus de 70 % de nos marchandises qui entrent en Irlande du Nord viennent de Grande-Bretagne, environ 419 000 poids lourds par an.

“Les gens ne peuvent pas simplement croire qu’ils peuvent conduire un entraîneur et des chevaux dans des relations est/ouest sans qu’il y ait une sorte de conséquence pour cela.”