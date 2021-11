Brexit news: Emmanuel Macron fait face à une révolte de l’UE alors que la position de la pêche pourrait dévaster les membres | Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron « fait du mal à la France » en intensifiant la guerre des mots avec le Royaume-Uni, selon un politologue. Matt Kilcoyne, directeur de l’Initiative pour le libre-échange, a déclaré à France24 que la menace française de « gommer Calais et de créer plus de contrôles » se retournerait contre le président Macron. Il a suggéré que le dirigeant français pourrait par inadvertance punir d’autres États membres et alliés de l’UE, en particulier l’Irlande, s’il continue sa position de défi sur la pêche.

Le Royaume-Uni a été mêlé à un différend amer avec la France sur les droits de pêche post-Brexit.

La dispute s’est intensifiée cette semaine lorsque la France a menacé de sanctions à moins que davantage de licences ne soient accordées.

M. Kilcoyne a expliqué que la France pourrait faire face à une révolte parmi les États membres de l’UE si elle ne reculait pas.

Il a déclaré : « Si la France décide de créer des chèques, et de gommer Calais, cela se fera du mal.

« C’est une réponse très stupide à quelque chose qui est une affaire interne pour Guernesey et Jersey.

« Cela nuira également à l’Irlande, aux personnes qu’elle tient tant à protéger. »

JUST IN: John Major se plaint du label ‘Remoaner’ dans l’explosion de la BBC

Il a poursuivi: « Vous pouvez faire passer certaines choses par Dublin, Cork et Wexford, mais une grande partie du trafic va d’est en ouest, à travers la Manche.

« S’ils créent des chèques et gâchent des choses, ils augmenteront les coûts pour leurs États membres.

« Alors, l’UE vise-t-elle à augmenter le niveau de vie de ses États membres et de ses citoyens, ou est-ce une question de géopolitique ? »

Lundi, le président français a reporté les sanctions commerciales qu’il prévoyait contre la Grande-Bretagne au sujet du différend sur les licences afin que les deux parties puissent travailler sur de nouvelles propositions.

On pense qu’une fois la COP26 terminée, Downing Street passera à l’action.

L’UE s’est engagée à riposter si l’article 16 est invoqué, l’intégralité de l’accord sur le Brexit risquant de s’effondrer.

L’ancien Premier ministre conservateur John Major a pesé samedi dans la controverse, affirmant que toute tentative de déclencher l’article 16 nuirait aux relations avec l’Union européenne et les États-Unis et pourrait déstabiliser davantage l’Irlande du Nord.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je pense que ce serait extrêmement stupide de faire ça. »