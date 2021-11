Brexit news : Emmanuel Macron s’est moqué des guerres de pêche françaises | Royaume-Uni | Nouvelles

Commentant l’idée que la Grande-Bretagne est devenue plus indépendante et en mesure d’exercer ses pouvoirs souverains, les lecteurs ont critiqué le président français et sa politique envers les guerres de la pêche. Lançant l’attaque contre M. Macron, NotinEU2 a déclaré: « Les menaces renforceront la résolution du Brexit. »

BobPage a déclaré : « Les commentaires de Lord Frost sont mesurés, raisonnables et proportionnés. La France a fait une énorme erreur en violant le TCA, l’UE a déjà un énorme problème de confiance et enfreindre le droit international n’aidera pas cela.

Ajoutant à la conversation, TheSkipper a déclaré : « Cela cause plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester » ? Eh bien, c’est discutable comme le découvrent la Pologne, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Il est probable qu’il est plus dommageable sur le plan financier et de l’emploi d’être dedans que de sortir. »

LIRE LA SUITE:

La BBC honte d’avoir poussé la version de Macron de la querelle du Brexit

Razachas a déclaré que la Grande-Bretagne résisterait à la pression : « Nous n’arrêterons jamais de réagir aux tactiques d’intimidation des garçons comme l’histoire vous le montre. »

Tamthescot a également accepté: « Je dois tenir tête aux intimidateurs, va les chercher Boris! »

Dénigrant l’UE en tant qu’institution, AlanWebster a déclaré : « Nous pensions que c’était juste une politique de la mafia, de punir quiconque tentait de quitter l’organisation ! Réveillez les Remoaners, voyez l’UE pour ce qu’elle est. Corrompu et antidémocratique !

Se demandant si l’UE partage les mêmes idées que M. Macron et s’ils sont vraiment unis sur la question, Spooks a déclaré: « Le reste des pays de l’UE étant tous très calmes, absolument aucun soutien pour Macaroni, ils ont probablement lu l’accord de l’UE signé ! »

Poussant plus loin la question de la guerre de la pêche, NobbyN a déclaré : « Si les Français jouent dur, nous devons jouer plus dur et interdire tous les chalutiers français des eaux de pêche britanniques. »

Le Royaume-Uni devenant désormais une puissance commerciale mondiale, comme en témoigne le nombre d’accords commerciaux signés depuis le Brexit, un lecteur a blâmé la France et l’UE pour le succès de la Grande-Bretagne.

SuperTrump a déclaré: « Sir Frost a raison dans ses hypothèses, il est temps de mettre fin à une énorme quantité d’échanges avec les États de l’UE à quelques exceptions près. Les nouveaux accords commerciaux que nous avons signés doivent être accélérés et intégrés à notre économie. L’UE et la France ont acheté cela sur elles-mêmes.

Pour aller plus loin, SuperTrump a également commenté la perspective d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis en ajoutant: « Biden ne sera plus là encore longtemps, ce qui nous laissera libres de commercer avec des États-Unis plus normaux. Cela ouvre des opportunités énormes pour les voitures et autres biens.

A NE PAS MANQUER :

« Totalement faux ! » Un journaliste australien dénonce l’affirmation d’un selfie [REPORT]

Joe Biden explose en Chine : « Soyez à la hauteur de vos responsabilités ! [REVEAL]

Liz Truss lance une tirade furieuse contre la Chine [INSIGHT]

Et soulignant l’ironie de l’affirmation de Jean Castex selon laquelle la sortie de l’UE est plus dommageable, un lecteur a conclu en rappelant aux Français leurs options.

« Il dit qu’il est plus dommageable de quitter l’UE que (c’est dommageable) d’y rester », a déclaré ForsdykeMontague.

Il a poursuivi : « Donc les Français disent que l’UE est dommageable mais c’est encore plus dommageable de partir…. Bon choix »