Brexit news en direct: Boris Johnson a exhorté à interrompre les paiements de l’UE sur l’Irlande du Nord | UK | Nouvelles

S’adressant au Sunday Express à la suite des célébrations de la reine à la tête du Commonwealth Day la semaine dernière, Mme Truss a souligné que l’organisation était désormais un élément clé de sa volonté de conclure des accords commerciaux dans le monde entier.

Elle a déclaré: «Le Commonwealth abrite certaines des économies les plus importantes et les plus dynamiques du monde.

Des liens commerciaux plus étroits avec nos amis et alliés du Commonwealth contribueront à créer des emplois et à assurer la prospérité dans toutes les régions du pays et nous aideront à mieux reconstruire après cette terrible pandémie.

«Des négociations sont déjà en cours avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et nous entamerons des pourparlers sur un accord plus avancé avec le Canada plus tard cette année.