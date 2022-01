Brexit news : Énorme victoire en tant que nouvelle route maritime contournant le continent européen « et opérationnelle » | Politique | Des nouvelles

Une route maritime entre le Maroc et la Grande-Bretagne, ouverte depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE, a considérablement réduit le temps de transport entre les deux pays, améliorant les liens commerciaux et profitant même à l’environnement. La route a également été saluée pour garantir une plus grande fraîcheur des produits échangés entre les nations.

Il a ouvert vers la fin de l’année dernière.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a déclaré que la route améliorerait considérablement les relations entre les nations.

Il a déclaré au réseau d’information Le360 : « À ma connaissance, cette route sera la première ligne maritime directe entre nos deux pays depuis longtemps.

« A partir de septembre [2021], il y aura un service hebdomadaire entre les deux ports.

« Ce sera plus rapide, moins cher et cette connexion encouragera plus d’échanges entre les deux pays. »

Plus récemment, le capitaine Brian Murphy, directeur de la marine et du port de Poole Harbour Commissioners, a célébré les avantages que cette route apportera à la fois à la Grande-Bretagne et au Maroc.

L’itinéraire a été établi entre Tanger et Poole.

Il est géré par la société britannique United Seaways.

Au cours des 12 mois précédant octobre 2021, les exportations de marchandises du Royaume-Uni vers le Maroc ont augmenté de 27,3 %.

La croissance des importations en provenance du Maroc a été encore plus élevée, à 55,4 pour cent.

Initialement, l’itinéraire sera utilisé uniquement pour le fret.

Les navires pourront utiliser la ligne pour éviter d’autres itinéraires plus fréquentés et éviter les retards d’expédition.

Mais M. Martin a laissé entendre qu’il pourrait être utilisé plus tard à d’autres fins.

Il a déclaré : « Je pense qu’il y aura une forte demande de services passagers, pas seulement de fret. Mais pour commencer, ce ne sera que du fret.