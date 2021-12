Brexit news : entre le marteau et l’enclume ? Doute sur le nouveau rôle de Truss avant les pourparlers | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a été secoué par la démission choc de Lord Frost ce week-end, qui avait été le bras droit du Premier ministre sur le Brexit et menait les négociations avec l’UE sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a désormais pour mission de superviser les relations du Royaume-Uni après le Brexit avec le bloc sous tous ses aspects. Elle s’entretiendra avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic plus tard mardi alors qu’ils continuent de chercher des solutions aux difficultés liées au commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande.

Mme Truss a tweeté lundi : « Je veux une solution complète qui soit à la hauteur des habitants d’Irlande du Nord et de tout le monde dans notre grand pays. »

Mais avec le Premier ministre confronté à la fureur croissante de ses propres députés d’arrière-ban du Parti conservateur, elle sera étroitement surveillée – en particulier par les eurosceptiques – selon la journaliste de Politico Europe Cristina Gallardo.

Elle a averti qu’un « mouvement perçu » de Mme Truss sur la manière de procéder dans les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE pourrait réduire considérablement ses chances de succès lors d’une future course à la direction du Parti conservateur.

Dans un article de chronique pour Politico, Mme Gallardo a écrit: « Ancienne restante, Truss a poli ses références au Brexit en promouvant le libre-échange et le message » Global Britain « en tant que secrétaire au commerce international jusqu’au début de cette année.

« Elle est considérée comme une ministre pragmatique qui a été disposée à faire des concessions pour conclure des accords commerciaux, renforçant sa popularité auprès des députés conservateurs et des membres.

« Avec le dossier du Brexit, cependant, elle pourrait se trouver entre le marteau et l’enclume : le souhait d’un grand nombre de députés conservateurs d’une approche ferme du différend sur le protocole en Irlande du Nord d’une part et, d’autre part, le l’appétit croissant des électeurs pour que le pays avance.

« La décision finale de conclure un accord avec l’UE appartiendra à Johnson.

« Mais un faux mouvement perçu par Truss pourrait nuire à ses chances de succès dans une future course à la direction des conservateurs, pour laquelle elle est considérée comme une candidate sérieuse. »

Will Tanner, directeur du groupe de réflexion Onward et ancien conseiller de Downing Street, a déclaré que la décision de M. Johnson de confier à Mme Truss le rôle clé du Brexit est « une approbation de ses capacités » et une opportunité pour elle de montrer qu’elle est une négociatrice sérieuse.

Il a déclaré: «Elle doit proposer le meilleur accord possible pour le Royaume-Uni, et ce serait vrai, qu’elle soit candidate au leadership ou non.

« C’est une tâche difficile compte tenu de certaines des exigences de l’aile la plus eurosceptique du parti, mais en fin de compte, elle voudra parvenir à une résolution car ne pas le faire aurait des conséquences économiques très importantes pour le Royaume-Uni, en particulier à court terme. alors que nous sortons de la pandémie. »

Dimanche soir, Downing Street a annoncé que Mme Truss assumerait la responsabilité des futures relations du Royaume-Uni avec l’UE après la démission de Lord Frost.

L’ancien ministre du Brexit a démissionné avec « effet immédiat » samedi soir, après avoir convenu avec le Premier ministre qu’il quitterait son poste en janvier.

Il a cité « la direction actuelle des déplacements » du gouvernement, ainsi que les craintes concernant les mesures « coercitives » de Covid et le souhait que le Royaume-Uni devienne une économie « légèrement réglementée et à faible taux d’imposition ».

Le Royaume-Uni et l’UE sont en désaccord sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord après le départ du bloc au début de cette année.

Lord Frost avait affirmé que de grandes parties du mécanisme devaient être révisées car il ne fonctionnait tout simplement pas – un argument qui a été rejeté à plusieurs reprises par l’UE.

Plusieurs séries de pourparlers entre l’ancien ministre britannique du Brexit et son homologue européen, M. Sefcovic, se sont soldées par une impasse.

Le Royaume-Uni a suggéré à plusieurs reprises qu’il pourrait invoquer l’article 16 du protocole, qui verrait une grande partie sinon la totalité de l’accord déchiré.

Mais Bruxelles a réagi fermement en avertissant qu’il y aurait de violentes représailles de sa part si le Royaume-Uni allait de l’avant avec cette décision.