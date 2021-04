Brexit news: ERG dit que les eurodéputés ont renoncé aux singeries et «se réconcilient» avec la sortie du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le Brexit est un “ échec ” pour l’UE selon Michel Barnier

Le Parlement européen a retardé le vote sur l’accord, accusant le Royaume-Uni de violer ses accords. Mais le député conservateur David Jones a déclaré à Express.co.uk que le fait que le bloc vote maintenant sur l’accord commercial prouve qu’il a renoncé à essayer d’exercer des pressions sur la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “Le fait qu’ils procèdent à la ratification tend à soutenir qu’ils ont accepté le fait que nous avons maintenant quitté l’UE et qu’ils vont devoir avoir une relation de travail raisonnable avec nous.

«Et ils ont accepté le fait qu’une relation commerciale est quelque chose de précieux non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour les fabricants européens qui approvisionnent le Royaume-Uni.

“C’est non moins important pour l’industrie automobile allemande, qui fournit environ un million de voitures par an au Royaume-Uni.”

L’accord commercial négocié par Lord David Frost et Michel Barnier est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier sans avoir été approuvé par le Parlement européen.

Les députés doivent enfin ratifier l’accord commercial sur le Brexit ce soir (Image: GETTY)

Au Royaume-Uni, Westminster a donné son approbation à l’accord lors d’une séance extraordinaire le 30 décembre.

Le Parlement européen devait tenir un vote sur l’accord en mars, mais a retardé sa décision, accusant le Royaume-Uni de violer les termes de l’accord de retrait.

Il a ensuite retardé un vote plus tôt ce mois-ci, invoquant des raisons similaires.

L’UE a été indignée en mars par les mesures prises par le gouvernement britannique pour protéger le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

En vertu du protocole d’Irlande du Nord, des contrôles douaniers sont exigés pour les marchandises voyageant de Grande-Bretagne à travers la mer d’Irlande.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a prolongé unilatéralement de six mois les délais de grâce pour l’introduction de certains chèques.

L’accord commercial sur le Brexit négocié l’année dernière est mis en œuvre à titre provisoire depuis janvier (Image: No10)

Alors que le gouvernement a insisté sur le fait que les mesures étaient “temporaires et nécessaires”, l’UE a accusé la Grande-Bretagne d’avoir enfreint le droit international et a déclaré qu’elle ne ratifierait pas l’accord commercial car elle ne pouvait pas faire confiance au Royaume-Uni.

Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, ont eu des entretiens face à face pour tenter d’apaiser les tensions liées aux tensions commerciales en Irlande du Nord.

Bien qu’aucune solution n’ait encore été trouvée, le Parlement européen a quand même procédé à un vote pour ratifier l’accord commercial.

M. Jones a déclaré: “Je pense qu’ils ont réalisé qu’ils avaient affaire à un négociateur différent avec David Frost et qu’il n’aurait pas été indûment troublé s’ils n’avaient pas ratifié, en particulier compte tenu de certains des problèmes que nous avons rencontrés en Irlande du Nord. .

Les députés devraient voter ce soir sur l’accord commercial sur le Brexit (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen s’est adressée aux députés européens avant le vote (Image: GETTY)

“Heureusement, cela semble attendre un peu pour le moment et il semble que Šefčovič ait hâte de l’accepter.

“Je pense donc que le grattage initial est en train de disparaître, ce qui est une bonne nouvelle.”

Alors que les députés devraient ratifier l’accord, ils voteront également sur une résolution d’accompagnement de 17 pages, qualifiant le Brexit d ‘”erreur historique”.

Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également lancé un avertissement au Royaume-Uni.

S’adressant aux députés européens avant le vote sur l’accord, elle a déclaré que l’UE “n’hésitera pas” à utiliser les mécanismes de résolution des litiges dans l’accord sur le Brexit si le Royaume-Uni viole l’accord.

Chronologie du Brexit: le voyage du Royaume-Uni vers la libération de l’UE (Image: EXPRESS)

L’accord “protège les intérêts européens et préserve l’intégrité de notre marché unique” et “garantit des niveaux élevés de protection sur tout, des droits sociaux et du travail à la protection de l’environnement, en passant par la transparence fiscale et les aides d’État”, a-t-elle déclaré.

Mme von der Leyen a ajouté que l’accord avait “de véritables dents”, avec un mécanisme contraignant de résolution des litiges et la possibilité de “mesures correctives unilatérales si nécessaire”.

Le président de la commission a averti: «Soyons clairs: nous ne voulons pas avoir à utiliser ces outils.

“Mais nous n’hésiterons pas à les utiliser si nécessaire.”