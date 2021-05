Brexit news: Femi fait honte à talkRADIO sur un barrage d’insultes «effrayant» de deux minutes – VIDEO | UK | Nouvelles

Au cours du segment que talkRADIO a mis en ligne, Mike Graham, Emily Carver et Will Geddes ont critiqué le reste malgré le fait de ne pas avoir fait référence à son tweet et de faire quelques remarques politiques pertinentes, se concentrant plutôt sur l’âge de Femi, le style de débat et l’expérience en droit européen.

Femi a tweeté le clip de deux minutes aux côtés de la chanson Obsessed de Mariah Carey.

The Remainer a sous-titré le tweet: “Cela devient effrayant maintenant.

“@TalkRadio vient de mettre en ligne 2 minutes d’insultes à mon sujet sans montrer le tweet pour lequel ils m’appelaient une planche ou faire un argument logique contre la politique de celui-ci.

“Êtes-vous d’accord? @Iromg @CarverEmily @willgeddes”.

Mike Graham de TalkRADIO a répondu au tweet de Femi en disant: “Creepy porte un t-shirt qui est trop petit pour vous et prétend que vous êtes toujours un compagnon yoof.”

Femi a ajouté: “Mike Graham m’attaque maintenant pour mon apparence … OK.”

Plus à venir…