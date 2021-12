Brexit news: Frost a refusé de trahir les électeurs car la principale raison de son départ était une promesse non tenue de 80 milliards de livres sterling | Sciences | Des nouvelles

Lord Frost a été chargé du processus de négociation du Brexit et en aurait eu marre des allers-retours au sujet du protocole d’Irlande du Nord et des différends concernant les licences de pêche. Mariya Gabriel, commissaire de l’Union européenne à l’innovation et à la recherche, a déclaré en octobre que la Grande-Bretagne ne pourrait pas rejoindre le programme Horizon Europe tant que ces problèmes n’auraient pas été résolus.

Bien que n’étant pas la seule raison de son départ, cela a peut-être été une attente trop longue pour Lord Frost, qui a tenté à plusieurs reprises de résoudre ces problèmes avec le vice-commissaire européen Maros Sefcovic.

Peu de progrès ont été réalisés au cours des nombreuses séries de pourparlers, aucune des deux parties n’ayant accepté de compromis.

La communauté scientifique a fait valoir que la suspension de la Grande-Bretagne d’Horizon Europe, qui donnerait un énorme coup de pouce aux projets de recherche et d’innovation qui pourraient accéder à l’énorme bassin de financement européen, nuisait au secteur scientifique britannique de minute en minute.

Lord Frost était furieux contre l’UE pour avoir levé l’interdiction, soulignant que l’inclusion de la Grande-Bretagne dans Horizon Europe faisait partie de l’accord sur le Brexit et une caractéristique de l’Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (TCA).

Il a déclaré à la Chambre des Lords le mois dernier: « Nous avons convenu de participer à cela dans le TCA et nous avons accepté de payer une contribution de 15 milliards de livres sterling sur sept ans.

« Le TCA est clair, le Royaume-Uni doit participer et le protocole pertinent doit être adopté, c’est une obligation.

« S’il devenait clair que l’UE ne respecterait pas cette obligation – et elle ne l’a pas fait jusqu’à présent – nous les considérerons comme une violation de l’article 710 du TCA. »

Mais malgré cela, un mois plus tard, Lord Frost a abandonné.

Les négociateurs de l’UE semblent satisfaits du départ de l’ancien négociateur.

Un diplomate européen aurait déclaré au Times : « C’est un super cadeau, Frosty a enfin fondu. Y a-t-il enfin un dégel du Brexit à Downing Street ? Nous l’espérons. »

Lord Frost a déjà été décrit comme un « ennemi » du bloc.

Le diplomate a déclaré : « Ce serait bien si la nomination d’un nouveau négociateur pouvait tourner la page et ancrer fermement la relation dans l’intérêt mutuel.

« Cela exigerait de terminer le Brexit et de se débarrasser des problèmes hérités rapidement et de manière pragmatique au lieu de faire durer artificiellement le Brexit. »

La position de négociation de Lord Frost sera désormais occupée par la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

L’UE doit espérer que Mme Truss sera en mesure de régler le problème, mais la Grande-Bretagne espère qu’elle pourra amener l’UE à cesser de traîner les pieds sur Horizon Europe.

Le projet, auquel la Grande-Bretagne aurait contribué 7 milliards de livres sterling par an, n’est toujours pas envisageable pour le Royaume-Uni, bien que certains pays non membres de l’UE, comme la Norvège, soient autorisés à y accéder.

Et on craignait que si Lord Frost déclenchait l’article 16, ce qu’il avait menacé de faire, la Grande-Bretagne aurait pu être définitivement exclue.

Le professeur James Wilsdon, de l’Université de Sheffield, a déclaré à Express.co.uk que si cela devait se produire, « ce serait un coup dur ».

Il a déclaré: « Même dans un contexte post-Brexit, de nombreux pays en dehors de l’UE sont membres d’Horizon, et le gouvernement a toujours dit que nous resterions dans les programmes-cadres même si nous faisions le Brexit.

« Donc, dans un sens, ne pas y être est un acte d’automutilation inutile pour la science britannique. »

L’UE n’a clairement pas aimé non plus les menaces de Lord Frost au titre de l’article 16.

Mais le travail de Mme Truss sera de revitaliser les pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord, qui maintient la province dans le marché unique de l’UE pour les marchandises et a été suspendu pour Noël après que la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle accepterait des accords «provisoires» sans aucun changement majeur.

En octobre, l’UE a offert des concessions pour réduire les contrôles douaniers et les déclarations sur les marchandises entrant en Irlande du Nord.

Si la Grande-Bretagne doit rejoindre Horizon Europe, Mme Truss devra faire plus de terrain que Lord Frost ne pourrait en gérer.

Les relations UE-Royaume-Uni étaient devenues tendues et c’est quelque chose que Mme Truss devra rectifier.

La porte-parole libérale-démocrate des Affaires étrangères, Layla Moran, a déclaré :

« Sous David Frost, nos relations avec l’Europe étaient déjà au bord d’une guerre commerciale. Les familles et les petites entreprises à travers le pays seront désormais sérieusement préoccupées par ce que l’avenir réserve à nos échanges avec l’Europe. »

À moins que Mme Truss ne parvienne à résoudre le problème, la participation de la Grande-Bretagne au projet sera menacée et elle devra peut-être recourir à un «plan B» que le ministre des Sciences George Freeman prétend avoir élaboré.

Mais il est de loin préférable que les négociations soient interrompues et que des accords puissent être conclus pour que des progrès soient réalisés.