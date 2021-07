Brexit news : Frost blâme Theresa May pour le chaos du Brexit : « Dog’s breakfast » | Politique | Nouvelles

S’adressant aujourd’hui à l’Assemblée d’Irlande du Nord, Lord Frost a affirmé que le gouvernement avait “hérité” des difficultés de l’accord de Mme May. Tel est le chaos causé aux entreprises nord-irlandaises, Christopher Stalford, membre du DUP, a affirmé que Lord Frost avait hérité d’un “petit-déjeuner de chien” d’un accord. M. Salford a également ajouté: “Vous avez été laissé pour nettoyer le désordre, n’est-ce pas?”

En réponse, Lord Frost a affirmé que le gouvernement s’était retrouvé avec des éléments de l’accord de retrait qui avaient fait du mal au Royaume-Uni.

Il a déclaré aujourd’hui : “Nous avons l’intention de mettre en œuvre ce à quoi nous nous sommes engagés, mais c’est le fait de la mise en œuvre qui pose problème.

“Je dirais que c’est l’héritage que nous avons hérité du gouvernement précédent et de l’équipe de négociation précédente qui a été une partie importante de la difficulté et la raison pour laquelle le Protocole est façonné tel qu’il est, c’est parce que nous avons eu un héritage particulier du équipe précédente qui n’a pas pu obtenir son accord, à juste titre à mon avis, par l’intermédiaire du Parlement.

“Malheureusement, nous n’avons pas pu revenir à zéro et faire les choses d’une manière différente et je pense que l’équipe précédente est dans une très large mesure responsable de certaines des imperfections de ce protocole et de l’accord de retrait sans lesquelles nous pourrions être meilleurs, mais malheureusement nous sommes là où nous sommes.”

Mme May a accepté le backstop irlandais afin d’éviter la création d’une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Pour ce faire, Mme May a convenu que l’ensemble du Royaume-Uni conserverait une relation étroite en restant membre de l’union douanière pour une durée indéterminée.

Ces dispositions auraient été maintenues et appliquées à moins que les deux parties n’aient convenu qu’elles n’étaient plus nécessaires.

En termes de territoire douanier, selon l’accord de Mme May, il y aurait eu une union douanière entre la Grande-Bretagne et l’UE.

JUST IN: Brexit LIVE: Furious UK rejette la demande alléchante de l’UE

Bien que convenu par les deux parties, Lord Frost a affirmé qu’il devait y avoir des modifications au protocole afin de faciliter les problèmes commerciaux.

Il a déclaré à l’Assemblée de Stormont: “Je ne pense pas qu’il soit juste de considérer le Protocole comme une sorte de texte définitif qui était là en octobre 2019 et il n’y a rien de plus à dire. Il est très clair à la lecture du texte que ce n’est pas le cas .

“Par exemple, tout le concept de marchandises à risque, qui est évidemment au cœur de certains des problèmes dans les mouvements entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

“Ce n’est pas raisonnable de dire, étant donné que la situation a changé de diverses manières et étant donné que des parties du protocole restaient à élaborer, qu’il s’agit d’un texte définitif et qu’en octobre 2019, c’est tout et il n’y a plus rien à dire.”

Lord Frost a également accusé l’UE d’être déraisonnable en répondant aux préoccupations du Royaume-Uni concernant l’Irlande du Nord.

Il a déclaré: “Leur solution est” pourquoi n’adoptez-vous pas nos règles, alors il n’y aura pas de problème “.