Brexit news: Frost dit de se débarrasser de l’accord sur le Brexit et de défendre la souveraineté «L’UE a montré du mépris» | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet Lord Frost – qui a négocié l’accord commercial que le Premier ministre Boris Johnson a signé en décembre – a fait peu de mystère de son mécontentement à l’égard du protocole NI, le mécanisme convenu par le Royaume-Uni et l’UE avec l’intention d’empêcher une frontière dure sur le île d’Irlande. Beaucoup au sein de la communauté unioniste sont en colère parce qu’ils pensent que l’arrangement a plutôt abouti à une frontière en mer d’Irlande qui laisse l’Irlande du Nord coupée du reste du Royaume-Uni.

L’ancien député européen du Brexit Party, M. Habib, est le co-parrain d’un examen judiciaire de la légalité du protocole NI qui a débuté à la Haute Cour d’Irlande du Nord à Belfast la semaine dernière.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Lord Frost est très apprécié des Brexiteers. Sa rhétorique est encourageante.

«Il insiste sur le fait que l’UE doit se retirer en ce qui concerne les questions de souveraineté britannique, mais ses actions démentent sa rhétorique.

«Car, s’il croyait vraiment en la souveraineté du Royaume-Uni, il cesserait de traiter avec l’UE en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord.»

Faisant référence à son homologue de Lord Frost, l’ancien négociateur en chef de l’UE Michel Barnier, M. Habib a déclaré: «L’UE a montré à plusieurs reprises son mépris pour l’intégrité de notre pays.

«Barnier a déclaré publiquement que le prix du Brexit serait l’Irlande du Nord.

JUST IN: Verdict du Brexit d’Irish Taoiseach – “ Les dommages ne peuvent être annulés ”

Malgré ses critiques, Lord Frost continue de négocier avec les représentants de l’UE – y compris le commissaire européen Maros Sefcovic – dans le but de trouver une solution, et c’est là, selon M. Habib, qu’il allait mal.

Il a expliqué: «Il ne s’agit pas uniquement de commerce. Il s’agit de nos lois, de nos frontières et de notre argent – le protocole sape le contrôle de tout cela – et pas seulement en Irlande du Nord.

«Pourtant, il continue de retourner dans l’UE pour essayer de résoudre les différends.

«C’est ironique parce que, ce faisant, il révèle à maintes reprises que nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes de manière indépendante – nous ne sommes PAS souverains.

«Malgré toute sa rhétorique, Lord Frost ne comprend pas. Il n’y a pas de solution au Protocole par le biais du Protocole.

«Pour être fidèle à sa rhétorique et être vraiment souverain, le Protocole doit être abandonné.»

S’exprimant aujourd’hui, Lord Frost a déclaré aux députés que la possibilité de s’écarter des réglementations de l’UE serait l’un des grands prix de la sortie du bloc, mais a reconnu que cela pourrait entraîner de nouvelles difficultés par rapport au protocole d’Irlande du Nord.

Il a déclaré à la commission de contrôle européenne des Communes que les relations avec Bruxelles “seront un peu cahoteuses pendant un certain temps, mais il y a beaucoup de travail à faire” après la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE.

Il a ajouté: “Notre évaluation de la situation, ou mon évaluation en tout cas, est que les entreprises et une bonne partie de la société en Irlande du Nord sont inquiètes des effets de la frontière – la frontière commerciale – entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.”

Les problèmes liés à la fourniture d’un médicament anticancéreux ont mis en évidence les problèmes, a déclaré Lord Frost, appelant l’UE à permettre au protocole de fonctionner de manière “équilibrée et pragmatique”.