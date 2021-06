Brexit news: Frost doit tenir bon et ne doit pas tomber dans le “truc” de l’UE, selon le Brexiteer | Politique | Nouvelles

Brexit: Lord Moylan discute des erreurs de l’UE en cours

Et l’ancien conseiller de Boris Johnson, le baron Moylan, a averti Lord David Frost de ne pas tomber dans ce qu’il a appelé le “truc” de Bruxelles – tout en le félicitant pour l’impression qu’il a faite depuis qu’il est devenu membre de la Chambre haute. Le baron Moylan, auparavant Daniel Moylan, qui était conseiller en chef des aéroports de M. Johnson lorsqu’il était maire de Londres, commentait le différend en cours sur le mécanisme controversé visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Les critiques ont affirmé que le résultat était une frontière le long de la mer d’Irlande qui a effectivement coupé l’Irlande du Nord de la Grande-Bretagne.

Lord Frost a joué un rôle déterminant dans la décision d’étendre unilatéralement le délai de grâce limitant la quantité de documents que les entreprises doivent remplir pour les marchandises exportées vers l’Irlande du Nord, ce qui a incité Bruxelles à engager une action en justice pour protester.

Le baron Moylan a déclaré que le comportement de l’UE était révélateur d’un désir de contraindre la Grande-Bretagne à se conformer aux règles et réglementations du marché unique – et, en fin de compte, à lui ouvrir la voie à son retour éventuel dans l’UE.

Lord David Frost et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Le baron Moylan s’exprimant dans les Lords (Image: GETTY)

Plus récemment, le commissaire européen Maros Sefcovic a lancé un avertissement explicite selon lequel les relations entre le bloc et le Royaume-Uni « se détérioreraient » si la situation n’était pas résolue, ce qui a été interprété par certains comme une menace voilée.

Le baron Moylan a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que David Frost aimerait trouver des compromis qui améliorent le fonctionnement des choses.

«Mais il ne rencontre aucune réponse. L’ambassadeur de l’UE à Londres était à la radio la semaine dernière et s’est encore une fois montré très intransigeant, disant que le protocole doit être pleinement mis en œuvre en détail et ainsi de suite. Il n’y avait aucun signe de compromis.

LIRE LA SUITE : Toujours au top ! La ville de Londres ne jouera pas le second violon à Amsterdam

Boris Johnson quitte le numéro 10 (Image: GETTY)

Le baron Moylan, qui est également l’ancien président de la London Legacy Development Corporation, ainsi que le vice-président de Transport for London, a ajouté : « David Frost a une politique gouvernementale qu’il veut mettre en œuvre, qui est, si nous ‘ Pour avoir le protocole, il doit être rendu opérationnel d’une manière qui fonctionne pour les communautés d’Irlande du Nord et ne menace pas l’Accord du Vendredi Saint.

“Je pense que c’est un ministre très important, car il a la confiance du Premier ministre.”

Quant à M. Sefcovic, il a déclaré: “Ce qu’ils veulent, c’est qu’ils disent” Vous pourriez réduire les impôts en Irlande du Nord si seulement vous reveniez et commenciez à suivre nos règles sur l’alimentation et l’agriculture.

Le chancelier du duché de Lancaster Michael Gove et Lord David Frost témoignant devant le comité de l’Union européenne des Lords au sujet des futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE (Image: GETTY)

Maros Sefcovic a averti que les relations Royaume-Uni/UE pourraient « se dégrader » (Image : GETTY)

« Pourquoi ne faites-vous pas cela, revenez à mi-chemin dans l’Union européenne, suivez nos règles ? »”

Le baron Moylan a expliqué : « Bien sûr, c’est un tour complet. C’est simplement utiliser l’Irlande du Nord pour reprendre le contrôle de nos réglementations et de notre secteur de l’alimentation et des boissons et nous rendre plus difficile la conclusion d’accords commerciaux internationaux.

« Il est donc extrêmement important que Frost se lève et dise que c’est la voie que nous n’allons pas emprunter.

«Et ensuite, nous devrons simplement voir s’il y a des concessions ou des compromis une fois qu’ils auront compris cela.

Les premières pages d’Express liées au Brexit (Image : Express)

« Leur attitude actuelle est : « Revenez dans la solution de l’Union européenne, nous n’avons rien à changer, mais vous pouvez simplement vous faciliter la tâche en rejoignant l’Union européenne un peu ici, un peu là-bas et bientôt vous reviendrez .’”

Le baron Moylan, qui a été nommé à la Chambre l’année dernière, a déclaré que les apparitions de Lord Frost y étaient peu fréquentes.

Il a déclaré : « C’est un ministre, il apparaît donc occasionnellement à la Chambre des Lords, pour répondre à des questions ou faire des déclarations.

« Il n’a pas sa vie à la Chambre des Lords.

Le protocole d’Irlande du Nord est très controversé (Image: GETTY)

“Il fait une demi-heure de questions chaque mois, où les pairs peuvent soumettre à un scrutin des questions à lui poser.”

Le baron Moylan était néanmoins impressionné.

Il a ajouté: «Je pense qu’en termes de style personnel, sa manière de parler, je pense qu’il est en fait très bien passé à la Chambre.

“Je pense qu’il s’intègre bien et que les pairs l’écoutent et il commande le respect de la Chambre des Lords lorsqu’il répond aux questions.”