Brexit news : Frost envoie un nouveau message à l’UE sur l’accord détesté du Brexit | Politique | Des nouvelles

Lord Frost a été félicité pour sa fermeté sur l’accord sur le Brexit, insistant sur le fait que le commerce devrait pouvoir circuler librement entre l’Irlande du Nord et l’Irlande sans l’intervention de la Cour de justice européenne. Bruxelles, qui préférerait s’assurer que les échanges se déroulent conformément au droit de l’UE, fait pression pour que la Cour conserve son rôle.

Mais le ministre du Brexit a souligné que la majorité des Irlandais du Nord pensent que l’accord n’est pas acceptable dans sa forme actuelle.

Lord Frost a partagé les conclusions d’un nouveau sondage Lord Ashcroft sur Twitter lundi après-midi.

Le sondage a révélé que les opinions sur le protocole d’Irlande du Nord varient considérablement d’un parti politique d’Irlande du Nord à l’autre.

Il y avait un contraste frappant entre le pourcentage de répondants qui soutiennent le DUP et pensent que le protocole devrait être abandonné (85) et le pourcentage de répondants qui soutiennent le Sinn Féin et pensent qu’il n’y a aucun problème avec l’accord (60).

Malgré cela, Lord Frost a déclaré qu’il y avait des « points marquants » dans le sondage auxquels l’UE devrait prêter attention.

Tout d’abord, il a noté les « fortes divisions d’opinion entre les communautés », comme cela a été souligné ci-dessus.

Plus important encore, il a écrit : « Même en tenant compte de cela, 78 % pensent qu’une modification des dispositions actuelles est nécessaire. »

Il a ajouté: « Seulement 21% disent qu’il n’y a pas de problèmes. »

Ces conclusions devraient redonner confiance à Lord Frost lors de son prochain affrontement avec les dirigeants européens sur la flexibilité de l’accord.

Le Royaume-Uni a menacé de déclencher l’article 16 du protocole si Bruxelles n’accepte pas certaines de ses demandes.

Cela permettrait de suspendre certaines parties du protocole si elles causent de sérieuses difficultés.

La menace a suscité une réaction furieuse de la part de l’UE, certains responsables affirmant avoir perdu la « confiance » dans les négociateurs britanniques.

Mais Lord Frost a insisté sur le fait qu’il maintiendrait ses positions, notant: « Des pourparlers intensifs se poursuivront cette… semaine. »

Il a déclaré : « Maros Sefcovic [Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations] et je parlerai deux fois pour orienter le processus, dans l’espoir de faire des progrès utiles vers des solutions convenues avant Noël.