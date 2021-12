Brexit news: Frost gifle l’allusion de l’UE à des progrès dans les pourparlers – prête pour l’article 16 | Politique | Nouvelles

A l’issue d’une réunion virtuelle avec son homologue européen Maros Sefcovic cet après-midi, le ministre du Brexit a averti que les écarts entre les deux parties restaient « importants ». Tout en reconnaissant l’empressement de Bruseels à trouver une solution, il a déclaré qu’il fallait faire davantage s’il devait y avoir un accord.

Son récit est intervenu après que M. Sefcovic a laissé entendre que les deux parties étaient sur le point d’obtenir un accord sur les médicaments « de l’autre côté de la ligne d’arrivée ».

Le compte rendu de la réunion par Lord Frost était plus négatif, minimisant les espoirs d’une percée.

Il a déclaré : « Je me suis entretenu aujourd’hui avec le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič par vidéoconférence afin de conclure les discussions techniques de cette semaine sur le protocole.

« Nous avons couvert l’ensemble des questions en suspens et j’ai salué la volonté déclarée de la Commission de progresser sur ces questions.

« J’ai clairement indiqué que le Royaume-Uni souhaitait toujours trouver une solution négociée si cela était possible et était prêt à continuer à travailler de manière constructive et intensive à cette fin.

« Néanmoins, l’écart entre nos positions est toujours important et les progrès sur de nombreux sujets ont été assez limités.

« Il y a eu une certaine convergence potentielle sur la question des médicaments, mais aucun accord n’a été trouvé.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure d’examiner tous les détails des propositions de l’UE de la manière dont nous avons besoin pour ce domaine sensible, critique et hautement technique, où les solutions doivent fonctionner dans la pratique et résoudre véritablement les problèmes.

« Nous continuons de croire que des progrès supplémentaires sont nécessaires sur les dispositions douanières et SPS si nous voulons traiter la question fondamentale de l’amélioration des flux de marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

« Il y a eu des discussions constructives sur le contrôle des subventions, mais la question n’est toujours pas résolue, tout comme la question plus large de la gouvernance.

« Notre position reste la même: que le seuil a été atteint pour utiliser les garanties de l’article 16 afin de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint), si des solutions ne peuvent être trouvées.

« Je parlerai à nouveau au vice-président Šefčovič la semaine prochaine et nos équipes auront intensifié les discussions dans les prochains jours. »

Plus à venir…