Brexit news : Frost livre les “meilleures nouvelles de l’année” – mais avec un hic, selon Brexiteer | Politique | Nouvelles

Cependant, le pair a également suggéré qu’il y avait des problèmes importants, en particulier en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui, a-t-il averti, était « toujours soumise à un déluge de nouvelles lois européennes ». Malgré la rupture des liens avec le bloc, un grand nombre de lois de l’UE restent dans le livre des lois.

Cependant, s’exprimant à la Chambre des Lords jeudi, Lord Frost a annoncé :

* Les lois de l’UE conservées seront améliorées ou abrogées si elles ne profitent pas aux citoyens et aux entreprises britanniques

* Réformes réglementaires individuelles qui amélioreront la numérisation et libéreront l’innovation

Lord Moylan, auparavant Daniel Moylan, qui était le conseiller en chef des aéroports de M. Johnson lorsqu’il était maire de Londres, a déclaré à Express.co.uk : « C’est la meilleure nouvelle politique de l’année jusqu’à présent.

“Enfin, le gouvernement tiendra la promesse du Brexit de lois britanniques adaptées aux besoins de la Grande-Bretagne.”

Faisant probablement référence aux factions au sein de l’establishment qui hésitent encore à accepter le Brexit, Lord Moylan a ajouté : « Le seul danger maintenant est que les intérêts acquis et ceux qui souhaitent que nous continuions sous les lois de l’UE retardent et entravent le processus.

« L’Irlande du Nord est toujours soumise à un déluge de nouvelles lois européennes imposées de manière antidémocratique sans aucun mot à dire pour les gens là-bas.

« Cette violation de leurs droits démocratiques ne peut pas se poursuivre longtemps. »

Dévoilant les changements, Lord Frost a déclaré : « Des règles sur le stockage des données à la capacité des entreprises à développer de nouvelles technologies vertes, des réglementations autoritaires ont souvent été conçues et approuvées à Bruxelles sans tenir compte de l’intérêt national britannique.

« Nous avons maintenant la possibilité de faire les choses différemment et de veiller à ce que les libertés du Brexit soient utilisées pour aider les entreprises et les citoyens à réussir et à réussir. »

L’annonce d’aujourd’hui n’était « qu’un début », a-t-il poursuivi, ajoutant : « Le gouvernement ira plus loin et plus vite pour créer un environnement réglementaire compétitif et de haut niveau qui soutient l’innovation et la croissance à travers le Royaume-Uni alors que nous nous remettons mieux de la pandémie.”

S’exprimant devant les Lords, le ministre d’État au Cabinet Office a déclaré: “Beaucoup de choses ne se sont pas produites qui, selon les rumeurs, se produiraient et je ne pense pas qu’elles se produiront.

« Cette économie et ce pays prospèrent déjà énormément grâce aux arrangements que nous mettons en place.

« Des normes élevées doivent refléter le contexte dans lequel nous opérons.

“Je suis sûr qu’il y aura des changements, mais ne croyez pas que ces changements entraîneront une régression des normes.”

Le but des réformes est « d’améliorer la productivité du Royaume-Uni en mettant en place des réglementations adaptées à nos conditions », a déclaré Lord Frost.

Les mesures comprennent l’autorisation de l’impression volontaire du timbre de la couronne sur les verres de pinte et la révision de l’interdiction de l’UE sur les marquages ​​et les ventes en livres et en onces – avec une législation “en temps voulu”.

D’autres réformes incluent l’introduction de permis de conduire numériques, de certificats d’examen et de processus de contrôle technique.