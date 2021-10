Brexit news: Frost se vante que “le mauvais rêve est TERMINÉ” et se vante de ses réalisations – comme l’a averti l’UE | Politique | Nouvelles

Le ministre et ancien négociateur du Brexit saluera la libération du Royaume-Uni de Bruxelles comme le début d’une nouvelle ère pour le pays. Se vantant des réalisations déjà obtenues, Lord Frost se penchera également sur les opportunités à venir.

Cependant, il lancera à l’UE un avertissement sévère pour enfin prendre au sérieux la résolution des problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord.

Décrivant ce que le gouvernement de Boris Johnson a fait jusqu’à présent en dehors du bloc, il se référera aux nouveaux accords de libre-échange et au nouveau système d’immigration comme exemples de ce que le Royaume-Uni peut réaliser lorsqu’il n’est pas lié par Bruxelles.

Triomphant d’avoir défié ses détracteurs pour obtenir un accord commercial avec l’UE en un temps record, il réfléchira à deux ans de négociations acharnées avec les bureaucrates bruxellois pour garantir la liberté du bloc.

Il dira : « Toute l’histoire, toute l’expérience montrent que les pays démocratiques dotés d’économies libres, qui permettent aux gens de conserver une plus grande partie de l’argent qu’ils ont gagné, de prendre leurs propres décisions et de gérer leur propre vie, ne sont pas seulement plus riches mais aussi plus heureux et plus admiré par les autres.

“C’est là que nous devons emmener ce pays.

« Les opportunités sont énormes.

“Le long mauvais rêve de notre adhésion à l’UE est terminé.

“La Renaissance britannique a commencé.”

Son discours victorieux intervient après que Liz Truss a promis de “construire une Grande-Bretagne plus compétitive et plus confiante” dans son propre discours aux fidèles conservateurs à Manchester.

La ministre des Affaires étrangères nouvellement nommée s’est engagée à « frapper le tambour pour la Grande-Bretagne à l’étranger » alors qu’elle s’adressait aux membres conservateurs.

“Ils veulent voir la Grande-Bretagne réussir sur la scène internationale.

“Ils en ont marre de parler de déclin et de ricaner à propos de notre place dans le monde.”

Elle a ajouté: “Je rejette les voix du déclin. Je pense que les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont devant nous.

“Nous mettrons le Royaume-Uni au cœur d’un réseau de partenariats économiques, diplomatiques et sécuritaires.”

Tout en célébrant le succès du Brexit, Lord Frost utilisera son discours pour s’adresser directement à l’UE et les avertir que leur mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord risque de saper l’accord de Belfast/du vendredi saint.

Il les exhortera à le rencontrer à mi-chemin dans la négociation d’un nouvel accord pour aider à atténuer les frictions sur les marchandises voyageant à travers la mer d’Irlande.

Le ministre du Brexit préviendra que « bricoler sur les bords » ne sera pas suffisant pour pérenniser le mécanisme et exhortera le bloc à être plus « ambitieux ».

Il rappellera que le seuil a été atteint pour prendre des mesures afin d’utiliser le mécanisme juridique pour suspendre unilatéralement le Protocole.