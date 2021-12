Brexit news: Fureur contre l’accord de pêche alors que Macron « continue de menacer » le Royaume-Uni – « 300 millions de perdus » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a remis à la France 23 licences de pêche supplémentaires au cours du week-end – 18 pour les eaux britanniques et cinq pour les eaux de Jersey. Mais malgré ces concessions, les responsables français ont clairement indiqué que le différend était loin d’être clos.

L’ancienne eurodéputée du Brexit Party, June Mummery, a fustigé le Premier ministre sur Twitter pour avoir « vendu l’industrie de la pêche » à la France.

Elle a ajouté que, malgré les promesses du Brexit, « nous n’avons pas pris le contrôle de nos eaux ».

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a confirmé lundi que son pays s’était vu remettre 93 pour cent des licences de pêche qu’il avait demandées au Royaume-Uni.

Mais il a déclaré que la France ne s’arrêtera pas tant que chaque demande n’aura pas été acceptée.

M. Beaune a déclaré à CNews : « Nous avons encore besoin de quelques dizaines de licences. Aucun pêcheur ne sera laissé pour compte.

« D’ici mercredi, nous aurons une réunion avec les pêcheurs pour voir comment obtenir les permis restants. »

Mme Mummery a accusé M. Johnson d’être trop doux avec les Français.

Elle a écrit: « [The Prime Minister] vient de capituler devant les Français et de remettre plus de licences en signe de bonne volonté.

LIRE LA SUITE: Brexit EN DIRECT : l’UE prête à tordre le couteau à Boris

Même après que M. Johnson a « cédé » aux Français (ou peut-être parce qu’il l’a fait), Mme Mummery a fait valoir que les Français « nous menacent toujours ».

Aujourd’hui, lundi, des informations suggèrent que les pêcheurs français tenteront de perturber la période des fêtes au Royaume-Uni en bloquant les principaux ports pour protester contre le nombre de licences délivrées à ce jour.

Le fonctionnaire à la retraite Bob Byrne, cité dans Express.co.uk, a exhorté M. Johnson à « enfiler ses vêtements et à monter sur le ring avec le président français Emmanuel Macron ».