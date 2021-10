Brexit news : fureur contre l’ultimatum du chef d’entreprise allemand | Politique | Nouvelles

Et d’autres ont suggéré que les remarques de M. Lang reflètent l’alarme de l’Allemagne et les dommages infligés à son industrie automobile massive par le Brexit. S’exprimant jeudi, M. Lang, directeur général de la Fédération des industries allemandes (BDI), a déclaré que le Premier ministre britannique Boris Johnson « ne peut pas refuser » d’agir conformément au protocole d’Irlande du Nord.

Il a expliqué : « Ni les Britanniques ni l’UE ne sont autorisés à ébranler le traité.

« Les deux parties doivent respecter leurs obligations sans aucun si ni mais. »

Il a ajouté : « Le gouvernement britannique ne peut refuser d’agir de manière constructive dans la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

« Sinon, toutes les personnes impliquées devront craindre les spirales tarifaires et autres contre-mesures dans la politique commerciale. »

Ses remarques ont laissé un grand nombre de lecteurs d’Express.co.uk profondément impressionnés, selon la section des commentaires d’hier.

L’un, JustAsking, a posté : « Pour qui ces gens pensent-ils qu’ils sont ?

« Nous avons mené une guerre mondiale pour ne pas être sous la coupe de ces tyrans.

Se référant à l’avertissement de Volkswagen, les 30 000 emplois en Allemagne pourraient être menacés par le Brexit, Steve Ward a déclaré : « Juste un jour après que VW ait mouillé le lit parce que nous n’achetons plus leurs voitures.

« Qu’est-ce qui pourrait leur faire croire qu’ils pourraient nous cracher au visage puis nous faire acheter leurs marchandises. »

Colin Price a déclaré: « Je suppose que vous perdez des milliards d’euros parce que nous ne voulons plus de votre merde et que les Britanniques patriotes disent » nous n’achetons plus de produits européens « , oui, je suppose que cela fait mal. »

Thomas Richards a souligné : « La livre sterling est aujourd’hui de 9 % plus élevée que le 21 janvier lorsque nous avons quitté l’UE. Ne faisons-nous pas si mal, n’est-ce pas ?

Nelson Montgomery a déclaré : « Joachim Lang ne fait que se moquer car depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, les ventes de voitures allemandes ont chuté de 12,6% d’une année sur l’autre et il est possible que VW doive licencier 30 000 travailleurs.

« Il ne s’inquiète que de son solde bancaire, rien d’autre. »

L’industrie automobile représentait 26,7% du volume total des échanges entre le Royaume-Uni et l’Allemagne en 2016, mais a été réduite à moins d’un cinquième (18,8%) en 2020.

Au cours des cinq dernières années, les exportations de voitures allemandes ont chuté en moyenne de 14,1 % par an et les nouvelles immatriculations en Grande-Bretagne ont chuté en moyenne de 11,8 %.

Par conséquent, les exportations allemandes ont presque diminué de moitié entre 2015 et 2020 – de 30,4 milliards d’euros à 16,4 milliards d’euros.