Brexit news : Fureur face aux déchets époustouflants de la fonction publique britannique, même après le retrait de l’UE | Politique | Des nouvelles

David Davis sur ce qui a « déclenché » la démission de Frost

Le voyage de Lord David Frost à Bruxelles pour des entretiens avec Maros Sefcovic en avril a coûté 28 000 £, a révélé une demande d’accès à l’information. La militante du Brexit, Jayne Adye, a déclaré que les « dépenses exorbitantes » mettaient en évidence une tendance préoccupante du gouvernement à gaspiller de l’argent, même après avoir rompu les liens avec Bruxelles.

Mme Adye, directrice de Get Britain Out, qui a soumis la FOI, a reconnu la nécessité pour les négociateurs britanniques de se rendre au cœur de l’UE dans les années qui ont suivi le référendum de 2016.

Sa demande révélée l’année dernière, même si les équipes ont été réduites en raison de la pandémie, les contribuables britanniques ont déboursé 17 494,57 £ pour accueillir le vice-président de la Commission européenne, M. Sefcovic, à Londres à quatre reprises, ainsi que deux visites de fonctionnaires de la Commission européenne.

Le chiffre comprenait également le coût de l’accueil des réunions inaugurales du Conseil de partenariat de l’Accord de commerce et de coopération et de la huitième réunion du Comité mixte de l’Accord de retrait le 9 juin.

Boris Johnson et l’ancien ministre du Brexit Lord David Frost (Image: GETTY)

Lord David Frost a quitté le Cabinet en décembre (Image: GETTY)

Cependant, plus remarquable est le coût du voyage de Lord Frost le 15 avril, date à laquelle il a, avec deux fonctionnaires, pris un vol de la RAF à Bruxelles pour des entretiens en soirée avec M. Sefcovic, retournant le même soir.

Le coût du voyage, confirmé dans un document du Cabinet Office partagé avec Get Britain Out, était de 27 593,51 £.

L’année précédente, Michael Gove, qui était alors coprésident du comité mixte de l’accord de retrait Royaume-Uni-UE, s’était rendu à trois reprises à Bruxelles pour des réunions avec M. Sefcovic, dont une au cours de laquelle il était accompagné de sa collègue ministre Penny Mordaunt, a souligné Mme Adye. .

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne (Image : GETTY)

Le coût total des trois s’est élevé à seulement 10 501,58 £.

Jayne Adye, directrice de la campagne populaire et multipartite Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk : « Nous comprenons tous que des négociations doivent avoir lieu et qu’elles coûteront de l’argent, mais pourquoi est-il dans l’intérêt des contribuables britanniques de financer des dépenses exorbitantes ? dépenses comme ça?

« Les électeurs, à juste titre, sont les plus préoccupés lorsqu’il s’agit de s’assurer que le gouvernement en a pour son argent. »

Lord Frost photographié à Bruxelles l’année dernière (Image: GETTY)

Penny Mordaunt et Michael Gove accueillent Maros Sefcovic à Londres l’année dernière (Image: GETTY)

Tout au long de l’année dernière, la Grande-Bretagne avait « vu peu de mouvement ou de succès dans aucune de nos négociations avec l’UE », ce qui signifie que tout l’argent avait été « gaspillé en proxénétisme et perceptions », a-t-elle suggéré.

Elle a ajouté : « Pendant ce temps, les entreprises et le public sont encore largement laissés dans les limbes plus de cinq ans après que nous ayons voté pour la sortie de l’UE !

« Lord Frost a démissionné du gouvernement parce que, entre autres, il s’est opposé à la tendance à l’augmentation des impôts du Premier ministre et du chancelier.

« Eh bien, lui dirais-je, il ne serait pas nécessaire d’augmenter autant les impôts si ceux du gouvernement se serraient la ceinture en matière de dépenses.

Cinq moments clés du Brexit (Image : GETTY)

« Au lieu de cela, c’est le grand public britannique qui est obligé d’en payer le prix, tout en voyant ses chèques de paie durement gagnés diminuer constamment. »

Les coûts auraient inévitablement dû être « artificiellement réduits » au cours des deux dernières années étant donné les restrictions que COVID-19 avait inévitablement imposées sur le nombre de séances de négociation en face à face qui pouvaient être organisées, ainsi que sur le nombre de personnes pouvant y assister.

Elle a poursuivi : « Alors pourquoi les dépenses pour certaines des rares réunions qui pourraient réellement avoir lieu, étaient-elles si élevées ?

« Les coûts énormes de ces négociations ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les dépenses du gouvernement et le refus d’augmenter l’efficience et l’efficacité de la fonction publique – et de Whitehall dans son ensemble.

Michael Gove quitte la Commission européenne l’année dernière (Image: GETTY)

Le Brexit visait à rompre avec une bureaucratie largement inefficace et anonyme Jayne Adye

« Il est temps que le gouvernement mette en place un organisme de surveillance indépendant et efficace sur les dépenses du gouvernement, qui puisse correctement chercher à limiter les dépenses – et en même temps, s’assurer que tout le bois mort est enlevé et que la fonction publique est dûment responsable, car après tout, c’est le cas. payé de la poche des contribuables.

Tournant son attention sur les raisons qui ont alimenté la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc, Mme Adye a déclaré : .

« À l’avenir, nous devons nous assurer – alors que nous continuons de réclamer notre indépendance – que le Royaume-Uni ne continue pas sur cette même voie sale alors que nous nous dirigeons vers plus de liberté pour une Grande-Bretagne mondiale. »

Express.co.uk a contacté Downing Street au sujet des remarques de Mme Adye.