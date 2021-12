Les lecteurs d’Irate Express.co.uk ont ​​critiqué l’accord à la 11e heure du Premier ministre un an après sa mise en œuvre pour « attacher » le Royaume-Uni à Bruxelles et ne laisser que le nom. L’utilisateur discobbolos a attaqué le chef conservateur pour avoir affirmé que son accord était « prêt à cuire » avant les élections de 2019.

Ils ont écrit : « ET donc, nous entrons en 2022 à bien des égards toujours attachés à l’UE.

« L’accord de retrait négocié avec l’UE par Lord Frost était globalement une ultime victoire du pragmatisme et du bon sens dans la mesure où il semblait nous permettre de partir enfin.

« Mais sommes-nous partis ? Pouvons-nous en toute honnêteté, la main sur le cœur, dire que nous sommes une nation souveraine totalement indépendante et libre ?

« Beaucoup maintiendront que nous ne sommes pas plus libres des griffes de l’UE que nous ne le sommes de Covid-19. »

Se référant aux questions entourant la suprématie de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord, il a déclaré que « peut-être la conséquence la plus flagrante de l’accord de retrait (WA) est la mesure dans laquelle le droit de l’UE s’applique toujours dans notre système juridique national ».

Il a ajouté : « Depuis quand un État souverain à part entière se laisse-t-il effectivement l’otage des décisions d’un système judiciaire tiers ?

« Eh bien, il semblerait que le Royaume-Uni ait potentiellement permis cela.

« C’est totalement inacceptable et a sûrement besoin d’un remède illico. »

Il y a eu beaucoup de colère contre le protocole d’Irlande du Nord – qui a effectivement maintenu la province dans le marché unique, créant une frontière dans la mer d’Irlande.

La colère, en particulier parmi la communauté syndicale de la province face à la situation actuelle, a conduit à plusieurs nuits d’émeutes ces derniers mois.

M. Johnson et son ancien secrétaire au Brexit, Lord Frost, ont tous deux menacé de déclencher l’article 16 – qui suspendrait unilatéralement certaines parties de l’accord – si les problèmes n’étaient pas résolus.

Cette menace les a mis en désaccord avec Bruxelles et a conduit à une guerre des mots de plus en plus amère entre les deux parties.

La situation reste à résoudre et pourrait faire dérailler de futurs accords avec le bloc.