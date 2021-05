Brexit news: Fury alors que l’industrie conchylicole britannique est à nouveau snobée – le ministre ne s’excusera pas | Politique | Nouvelles

Victoria Prentis, sous-secrétaire parlementaire du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), a admis qu’il n’y avait “pas de solution miracle” pour résoudre le problème croissant, pointant fermement le doigt sur l’UE. S’exprimant lors de la conférence annuelle de la Shellfish Association of Great Britain, mercredi, elle a déclaré: «La décision prise par l’UE d’interdire l’exportation de mollusques bivalves vivants (LMB) des eaux de classe B est erronée.

“C’est injuste, injustifié, et je veux que vous sachiez que nous sommes à vos côtés et que nous vous aiderons de toutes les manières possibles.”

Mme Prentis a refusé d’exclure la possibilité pour le gouvernement d’engager une action en justice contre l’UE s’il ne renonce pas à sa position difficile, ajoutant: “Je n’exclurais rien à ce stade”.

“Il est important que nous fassions ce que nous pouvons pour représenter votre industrie.”

Mais le ministre a immédiatement subi une pression intense de la part des exportateurs de crustacés, dont un qui a attaqué le DEFRA pour sa “connaissance approfondie” de l’industrie à “tous les niveaux” pendant le processus du Brexit.

Elle a encore accru les tensions en refusant de s’excuser au nom du gouvernement auprès des exportateurs de crustacés dont les moyens de subsistance semblent être durement touchés après le départ complet du Royaume-Uni de l’UE.

Mme Prentis a déclaré à PoliticsHome: «J’ai exprimé très clairement mon point de vue.

«Je ne pense pas que la Commission européenne ait adopté la bonne approche à cet égard.

«Les LMB que nous avons toujours exportés sont délicieux et sûrs et c’était un bon moyen d’exportation et de commerce.

Il a déclaré: “Notre industrie conchylicole est en crise, et l’accord bâclé du gouvernement sur le Brexit est le problème. Mais tout ce que nous obtenons des ministres conservateurs, c’est excuse après excuse”.

M. Pollard a également demandé aux ministres “de se ressaisir, d’assumer des responsabilités, de régler le problème et d’obtenir un soutien en première ligne”.

Quelques semaines à peine après l’achèvement du Brexit par le Royaume-Uni à la fin de l’année dernière, l’industrie conchylicole britannique s’est soudainement arrêtée après que l’UE leur a dit que des milliers de tonnes d’exportations d’huîtres, de moules, de palourdes, de coques et de pétoncles seraient interdites du bloc. indéfiniment.

Les pêcheurs britanniques ont réagi avec fureur, après avoir été informés de s’attendre à ce que l’interdiction dure jusqu’au printemps.

La ligne de pêche entre le Royaume-Uni et l’UE s’était déjà intensifiée avec des crustacés sauvages capturés dans des eaux britanniques non prêtes à la consommation humaine, connus sous le nom de mollusques bivalves vivants (LBM), avaient été interdits d’entrer dans le bloc.

Avant que ces mollusques ne parviennent aux supermarchés et aux restaurants, ils sont normalement purifiés ou transformés et Downing Street avait insisté pour que cette interdiction prenne fin le 21 avril, lorsque Bruxelles a mis en œuvre une nouvelle législation sur la santé animale.

Mais dans un autre coup de marteau à l’industrie, un fonctionnaire de la Commission européenne a écrit à l’industrie britannique des coquillages à la fin du mois de janvier pour l’informer que l’interdiction serait en vigueur indéfiniment et inclurait également les mollusques d’élevage.

Le DEFRA a continué à blâmer l’UE, insistant sur le fait que Bruxelles avait déclaré que ce commerce serait autorisé à se poursuivre.

Le département gouvernemental a accusé l’UE de changer sa position sur la question sans justification ni base légale.

Mais Bruxelles a riposté, affirmant que les règles applicables aux pays tiers comme le Royaume-Uni sont claires et de longue date.