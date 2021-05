Brexit news : Fury alors qu’un journaliste néerlandais se moque du Brexit et déclare que le Royaume-Uni a « saboté l’UE » | Royaume-Uni | Nouvelles

En février, le chroniqueur du journal néerlandais De Volkskrant, Bert Wagendorp, a célébré la sortie du Royaume-Uni, affirmant que le Royaume-Uni était “de retour à sa place”. Il a ajouté : « Hourra ! J’aime que les Britanniques quittent l’UE. L'”erreur historique” de 1973 a enfin été corrigée. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Nous aurions pu savoir tout de suite que c’était une erreur d’appeler le perfide Albion.

“Pendant 47 ans, les Britanniques ont fait tout leur possible pour saboter, ralentir, diluer et transformer l’Europe en un marché pour Marmite et Pringles, remplaçant leur empire colonial perdu.”

Après que les citations aient été mises en évidence sur Express.co.uk, les lecteurs ont réagi avec fureur.

Un lecteur a déclaré : « Oui, le Royaume-Uni est à sa place. De retour dans le monde libre. Les Néerlandais sont également à leur place, sous la botte française et allemande. »

Un autre a déclaré: “Si tout cela est une telle erreur, pourquoi l’UE est-elle si inquiète et amère. En fin de compte, ils voulaient notre argent et maintenant en ont marre, ils ont perdu une banque.”

“Ted Heath nous a rendu un mauvais service, même si à l’époque ce n’était que le Marché commun.

“Pas le monstre qu’il est devenu.”

Un autre lecteur a déclaré avec fierté : « Les Britanniques sont heureux d’être partis, ce commentateur néerlandais est heureux que les Britanniques soient partis.

“Le bonheur tout autour.

« Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? »

Un autre Britannique, faisant référence au journaliste néerlandais qui a écrit sur le départ du Royaume-Uni de l’UE en février, a déclaré: “Alors, M. Wagendorp, comment les Néerlandais ont-ils perdu leur« empire »?”

Les journaux allemands ont également critiqué le départ du Royaume-Uni de l’UE.

Le correspondant politique allemand Bernd Riegert a déclaré : « Même après de nombreuses discussions avec les partisans du Brexit, je n’ai jamais compris quels sont exactement les avantages réels de l’isolement.

“Pour certains politiciens, le Brexit est un type de religion, avec la promesse intégrée de salut.

« Le populisme a gagné la journée.