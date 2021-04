Brexit news: Fury as Remainer tente de blâmer les «mensonges du Brexit» sur les émeutes de NI | UK | Nouvelles

L’humoriste nord-irlandais Patrick Kielty a déclenché une réaction violente de certains milieux sur les réseaux sociaux après avoir lié un célèbre coup de congé de vote lors du référendum européen de 2016 aux scènes de violence à Belfast la nuit dernière. Dans un message sur Twitter, le joueur de 50 ans a critiqué la réaction de Boris Johnson face aux scènes choquantes et a suggéré que «les mensonges mis sur le côté d’un bus il y a cinq ans» étaient à blâmer.

L’explosion semble faire référence à un bus rouge à impériale utilisé par les Brexiteers – y compris M. Johnson – pendant la campagne historique.

Le bus portait le slogan «Nous envoyons à l’UE 350 millions de livres sterling par semaine, finançons plutôt notre NHS».

Hier soir, plus de 50 policiers du Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) ont été blessés lors d’affrontements dans des zones principalement loyalistes.

Des bombes à essence, des bouteilles, de la maçonnerie et des feux d’artifice ont été lancés lors des scènes de désordre violent dans l’ouest de Belfast.

Un chauffeur de bus a également échappé de peu à la mort après que des voyous ont envoyé le véhicule en flammes.

Le Premier ministre a condamné la violence dans un message sur Twitter hier soir.

Il a écrit: «Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre le PSNI qui protège le public et les entreprises, les attaques contre un chauffeur de bus et l’agression d’un journaliste.

«Le moyen de résoudre les différends passe par le dialogue et non par la violence ou la criminalité.»

Répondant au Tweet, M. Kielty a déclaré: «Les mensonges mis sur le côté d’un bus il y a cinq ans ont presque coûté la vie à un chauffeur de bus ce soir.

«Une profonde inquiétude ne suffit pas.

«Quand vas-tu commencer à posséder ce gâchis?»

Son attaque contre le Premier ministre et le Brexit a suscité une réaction de colère de la part d’un certain nombre d’utilisateurs de la plateforme.

Répondant à M. Kielty, un utilisateur a déclaré: «Paddy, vous savez mieux que cela – il ne s’agit pas seulement du Brexit.

«Le Brexit n’est que l’excuse d’écran de fumée pour enfreindre la loi et le terrorisme local.»

Le protocole est entré en vigueur en janvier et a entraîné des problèmes de flux de marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Europe via l’Irlande du Nord.

Les syndicalistes soutiennent que l’arrangement sape également l’Accord du Vendredi saint.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, se rendra à Belfast pour tenir des pourparlers d’urgence avec les principaux partis politiques ainsi qu’avec les chefs religieux et communautaires afin d’essayer d’apaiser les tensions dans la région.

Il rencontrera également la première ministre Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill, du Sinn Fein.