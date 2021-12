Brexit News: Fury « être diluée jusqu’à n’avoir aucun sens » alors que Frost semble adoucir sa position | Politique | Des nouvelles

Les critiques ont souligné l’absence de menaces de déclencher l’article 16 comme preuve que le négociateur du Brexit a assoupli sa position. Lord Frost a déclaré au Parlement le mois dernier: « Il y a plus à faire et je n’abandonnerai certainement pas ce processus [by triggering Article 16] à moins et jusqu’à ce qu’il soit parfaitement clair que rien de plus ne peut être fait. Il a ajouté: « Nous n’en sommes certainement pas encore à ce stade. »

Des négociations sont en cours entre l’UE et le Royaume-Uni pour mettre fin à l’accord détesté sur le Brexit, dans l’espoir que le différend soit résolu.

Mais les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exprimé leur colère à l’idée que Lord Frost adoucit sa position sur la question.

Wokehater a écrit: « Regardez le Brexit édulcoré jusqu’à devenir insignifiant. »

3downnotout a écrit : Oh mon Dieu ! Lord Frost s’affaiblit n’est pas la nouvelle que les gens au Royaume-Uni voulaient voir comme gros titres dans l’actualité aujourd’hui.

« Si le Premier ministre ne parvient pas à comprendre Actionner l’article 16 – vous lui avez remis le moyen d’agir sur une assiette, c’est peut-être quelque chose que d’autres devraient faire.

« Les gens de NI veulent que ce tri ne soit pas donné. »

Bucky Buck a écrit : « C’est un aveu public que Boris et Frosty savent que l’UE détient toutes les cartes.

« Tout le monde, sauf les Leavers, a toujours su que c’était le cas. »

Peter Verdonck a écrit : Après plus de deux mois de menaces vaines, il est devenu très clair que le Royaume-Uni avait une main très faible.

« Comme d’habitude, l’UE n’a eu qu’à attendre que le Royaume-Uni cède.

« C’est ce qu’on appelle l’effet de levier. Il vaudrait mieux s’y habituer. »

Il a déclaré : « Bien que ces progrès soient possibles, il est important d’encourager les deux parties à essayer de trouver des zones d’atterrissage et des positions de compromis sur des questions importantes.

« En particulier sur la garantie d’approvisionnement en médicaments en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, ce que je sais que les deux équipes ont essayé de résoudre ces dernières semaines, et j’espère que nous pourrons progresser bientôt.

«Je ne pense pas qu’il y aura un accord complet sur toutes les questions liées au protocole avant Noël.

« Je pense que ce serait irréaliste à ce stade, mais je pense que certaines choses peuvent être convenues de ce côté-ci de Noël, j’espère, comme je l’ai dit, donner une certitude aux habitants d’Irlande du Nord en termes d’approvisionnement en médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord .

« Certes, l’UE est très impatiente de faire avancer cette question, et elle pense avoir une solution qui, espérons-le, pourra également fonctionner pour la partie britannique. »

Cependant, contrairement à l’avis de M. Coveney, à la suite d’une réunion avec le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič la semaine dernière, Lord Frost a estimé que chaque partie progressait dans les négociations.

L’homme de 56 ans a déclaré qu’ils « faisaient des progrès valables » juste avant Noël.