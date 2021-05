Brexit news: Gary Lineker pèse sur la ligne de pêche en France: “ Grandissez! ” | UK | Nouvelles

L’ardent hôte de Remainer and Match of the Day a appelé à la dissipation des tensions et a exigé la fin des «absurdités bellicistes». Le Premier ministre a déployé mercredi deux navires de la Royal Navy dans la région après que des pêcheurs français en colère ont menacé de bloquer le port de Saint-Hélier.

Le président français Emmanuel Macron a dépêché deux patrouilleurs de la police dans les eaux contestées alors que la menace de guerre augmentait.

Jeudi matin, des groupes maritimes locaux ont signalé que plus de 50 navires de pêche français étaient descendus vers le port de Jersey, avec certains membres d’équipage armés de fusées éclairantes.

Écrivant sur Twitter cet après-midi, M. Lineker a déclaré: “Y a-t-il une chance de grandir, de se comporter comme des êtres humains responsables et décents et d’arrêter cette absurdité belliciste?”

Dans un article précédent, l’international anglais à la retraite a fait une remarque légère sur le différend en cours entre Londres et Paris.

Il a écrit: «Les pensées sont avec les poissons en cette période difficile.»

La dispute entre le Royaume-Uni et la France porte sur les nouveaux accords de pêche à Jersey, qui ont été conclus dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit en décembre.

Vendredi dernier, le territoire britannique d’outre-mer a déclaré que les bateaux français devraient obtenir des licences pour continuer à débarquer autour de l’île – située à seulement 14 miles au large des côtes du nord de la France.

Ils seraient également soumis à des délais et les arrangements ont déclenché des protestations généralisées de la part des communautés de pêcheurs françaises dans le port de Jersey.

Jusqu’à 60 navires français auraient pris part à la manifestation ce matin, avec des informations selon lesquelles un bateau de Jersey aurait été percuté.

Josh Dearing, propriétaire de la société de pêche Jersey Catch, a déclaré que l’apparence des bateaux français avait été “comme une invasion”.

Il a ajouté: «Il y avait probablement une soixantaine de bateaux.

«Il y a eu quelques torches portatives et des torches fumigènes et apparemment quelques pétards et des trucs venant des Français.»

Dimitri Rogoff, qui dirige un groupe de pêcheurs normands, a insisté sur le fait que les navires ne cherchaient pas à bloquer le port et a minimisé l’incident.

Il a dit: «Ce n’est pas un acte de guerre. C’est un acte de protestation.

Le gouvernement de Jersey a déclaré avoir tenu une réunion constructive “avec les pêcheurs français ce soir et avoir accepté de créer un nouveau forum pour améliorer le dialogue entre les deux parties.

Le ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondre, a déclaré: «Les pêcheurs français ont manifesté pacifiquement et respectueusement et ont pu faire part de leurs préoccupations directement aux représentants du gouvernement.

«Nous reconnaissons qu’il y a eu des défis dans la mise en œuvre du nouvel accord commercial.

«S’adresser directement aux pêcheurs a permis aux deux parties de mieux comprendre comment ces défis seront relevés, et nous proposons la création d’un forum qui permettra au gouvernement de Jersey de continuer à dialoguer avec tous les pêcheurs de la région de manière ouverte et constructive. “