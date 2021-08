Brexit news: Gloating Remainer réduit au silence pour s’être complu dans les frais d’itinérance du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Se réjouissant que les clients soient désormais facturés pour l’utilisation de données à l’étranger par certaines sociétés de télécommunications, Peter Kyle, député travailliste de Hove et Portslade, a été réduit au silence par les partisans du Brexit à la suite de son tweet. Il a déclaré sur Twitter: “2 £ par jour pour utiliser votre téléphone dans l’UE. “Une autre promesse du Brexit non tenue.”

S’adressant au député restant, un Brexiteer a affirmé que son salaire avait déjà augmenté en raison du départ du Royaume-Uni de l’UE, rendant ainsi l’augmentation des frais sans signification.

Ils ont dit : « Mes salaires ont augmenté massivement.

Un autre a affirmé que l’augmentation des frais d’itinérance n’avait que peu d’importance compte tenu de la pandémie.

Chris Smith a déclaré: “Si je dépense mille dollars en vacances, je ne suis pas trop inquiet pour 20 £ supplémentaires si je veux parler séparément à quelqu’un à la maison; il y a de plus gros problèmes que cela.”

Un autre a déclaré : « Qui a promis de ne pas payer de frais d’itinérance ?

“Assez évident qu’ils allaient entrer.”

Cependant, un utilisateur a laissé entendre qu’il pourrait quitter Vodafone suite à sa décision de facturer les données à l’étranger.

Il a déclaré: “On dirait que je vais devoir quitter Vodafone. C’est juste de la cupidité.”

“Les clients existants ne seront pas affectés par ces changements tant qu’ils resteront sur leur plan tarifaire actuel, et l’itinérance en République d’Irlande sera toujours incluse pour tous les clients.”

Vodafone est désormais la deuxième entreprise à annoncer des frais d’itinérance.

Propriété de BT, EE a annoncé en juin qu’elle facturera les clients voyageant vers l’UE à partir de janvier prochain.

Ces changements n’affecteront que ceux qui ont commencé un plan après le 7 juillet 2021.

O2 n’a pas annoncé de changements mais autorise une limite d’utilisation équitable des données de 25 Go avec toute personne dépassant ce montant facturé 3,50 £ par Go.

Three a maintenant réduit sa limite de données d’utilisation équitable de 20 Go à 12 Go pour ceux qui voyagent en Europe.