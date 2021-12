Brexit news : Grande opportunité manquée car Boris Johnson n’agit pas | Royaume-Uni | Nouvelles

Alan Titchmarsh explore la faune dans le jardin du palais de Buckingham

Malgré les multiples promesses du gouvernement de protéger l’environnement et les moyens de subsistance des agriculteurs, The Wildlife Trusts, National Trust et RSPB sont profondément préoccupés par le fait que le parti conservateur ne parvient pas à proposer un programme ambitieux, compromettant leur capacité à promouvoir une agriculture respectueuse de la nature. . Ils estiment que les promesses faites par le gouvernement dans son plan environnemental de 25 ans sont désormais compromises.

Craig Bennett, directeur général de The Wildlife Trusts, a déclaré : « Après avoir quitté l’UE, on nous a promis que les milliards de livres d’argent des contribuables donnés aux agriculteurs seraient utilisés pour améliorer notre monde naturel.

Aujourd’hui, le gouvernement a publié les détails de son programme très attendu visant à rémunérer les agriculteurs pour une gestion plus durable des terres, la restauration de la nature et la lutte contre le changement climatique.

Il survient à l’occasion du premier anniversaire de la loi sur l’agriculture – c’est un moment important qui révèle l’étendue de l’ambition du gouvernement d’améliorer les 70 pour cent de nos terres qui sont cultivées depuis le Brexit et notre départ de la politique agricole commune de l’UE.

Parlant de la publication, M. Bennett a déclaré: « La publication d’aujourd’hui montre un manque d’ambition choquant qui fait très peu pour faire face aux crises climatiques et naturelles. »

Il a ajouté : « Le gouvernement semble déterminé à perpétuer les iniquités de la politique agricole commune de l’UE tant ridiculisée. Pire encore, les agriculteurs respectueux de la nature semblent également perdants. »

Le Premier ministre a raté une occasion de protéger la faune britannique (Image: .)

Les rivières et la campagne britanniques ont besoin d’une attention urgente (Image: .)

En colère contre le gouvernement qui a raté l’occasion, M. Bennett a déclaré: « C’est un scandale absolu que le gouvernement n’ait pas saisi cette opportunité unique et importante d’améliorer l’agriculture afin qu’elle puisse aider à restaurer la nature et à faire face à la crise climatique. »

Ajoutant à l’argument, la directrice générale de la Royal Society for the Protection of Birds, Beccy Speight a déclaré : crises de la nature et du climat.

Elle a ajouté: « Cependant, ce gouvernement laisse cette opportunité lui filer entre les doigts en ne soutenant pas l’agriculture respectueuse de la nature et en ne tenant pas les promesses précédentes. »

Elle a poursuivi: «Non seulement cela va à l’encontre des souhaits du public, mais cela sape également la capacité du gouvernement à atteindre ses propres objectifs environnementaux en conséquence. Les agriculteurs veulent en faire plus, mais ils ont besoin de mesures incitatives pour les aider.

LIRE LA SUITE:

Le National Trust interdit la chasse sur sentier après des soupçons de chasse au renard

Le Brexit a promis de répondre aux causes de la faune britannique, mais n’a pas réussi à le faire (Image: .)

Les oiseaux britanniques sont également vulnérables aux changements environnementaux (Image: .)

Le National Trust a également profité de l’occasion pour s’inquiéter du manque d’action du gouvernement.

Hilary McGrady, directrice générale du National Trust, a déclaré : « Près de quatre ans se sont écoulés depuis que le gouvernement a présenté sa vision pour l’avenir de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement dans un ‘Brexit vert’, l’essentiel étant la livraison de un environnement meilleur et plus riche en Angleterre.

Elle a poursuivi: «Mais l’avenir de la faune et du climat semble désormais incertain, car l’annonce d’aujourd’hui n’est pas à la hauteur des réformes ambitieuses promises. Les agriculteurs ont besoin d’une voie claire vers un avenir où la nature est au cœur d’une production alimentaire durable et sûre, et non le court détournement que ce nouveau programme crée. »

Le Royaume-Uni a déclaré son ambition d’être un « leader mondial » sur le climat et la nature, mais il ne peut pas faire face à ces crises jumelles sans une réforme en profondeur de la politique agricole.

A NE PAS MANQUER :

Fury alors que la BBC annonce une programmation de Noël identique [REPORT]

Jacob Rees-Mogg fait l’objet d’une enquête pour un prêt de 6 millions de livres sterling [REVEAL]

Argument de Remoaer alors que le Canada sur les réserves de sirop d’érable d’urgence [INSIGHT]

Aider la Grande-Bretagne à devenir verte (Image: Daily Express)

Selon le communiqué de presse conjoint des organismes, « l’annonce est loin de la déclaration du secrétaire d’État à la COP26 selon laquelle le gouvernement « ouvre la voie à travers notre nouveau système agricole en Angleterre, qui incitera les agriculteurs à cultiver de manière plus durable, à créer espace pour la nature sur leurs terres et réduire les émissions de carbone ».

Les pertes de faune au cours des dernières décennies ont été en grande partie causées par la politique agricole et les méthodes agricoles modernes qui ont contribué à : la disparition de 97 % des prairies de plaine qui abritent des fleurs sauvages, des insectes, des mammifères et des oiseaux – et myrtilles, lézards des sables et courlis

Les agriculteurs britanniques manquent un financement vital de l’UE (Image: .)

Les rivières sont également en grande difficulté : en Angleterre, seulement 14 % des rivières satisfont aux normes de bon état écologique, en grande partie à cause de la pollution agricole, ce qui fait que 13 % des espèces d’eau douce et des zones humides sont menacées d’extinction.

Les papillons et les mites ont été particulièrement touchés avec des chiffres en baisse de 17 % et 25 % respectivement. Les mammifères s’en sortent également mal avec plus de 26 pour cent des espèces menacées de disparition totale.

Malgré les nouvelles décevantes, un porte-parole de The Wildlife Trusts a déclaré: « Bien que le gouvernement n’ait pas encore réagi aux préoccupations que nous avons, il n’est pas trop tard pour qu’il modifie la situation et protège la faune britannique, une tâche qui va de pair -dans la main avec la protection de l’environnement. »