Brexit news : Guy Verhofstadt fustige les Brexiteers « inconsidérés » lors d’une fouille à Lord Frost | Politique | Nouvelles

Le ministre britannique du Brexit a condamné l’Union européenne pour son comportement « sans égard aux énormes sensibilités politiques, économiques et identitaires » en Irlande du Nord. Lord Frost a également déclaré que l’UE avait « détruit le consentement intercommunautaire » avec une application « trop ​​stricte » du protocole d’Irlande du Nord.

L’attaque est intervenue après que le Royaume-Uni et l’UE ont présenté des propositions pour régler le différend sur le protocole, qui a été négocié par Lord Frost.

Mais le député européen belge et fervent europhile Guy Verhofstadt a riposté à Lord Frost dans une amère réprimande.

Il a déclaré: « No Frost, ce n’est pas le protocole mais le BREXIT qui a détruit le consentement intercommunautaire.

« Pas un seul instant les Brexiteers n’ont envisagé les implications et les risques de l’Irlande du Nord pour l’Accord du Vendredi Saint, alors que tout le monde, y compris l’UE, les a mis en garde! »

Il a fait les commentaires dans l’avant-propos d’un nouveau document pour le groupe de réflexion Policy Exchange qui explique comment les négociations dans le processus du Brexit ont été entravées par les décisions prises en 2017.

Les termes du protocole ont effectivement maintenu l’Irlande du Nord dans le marché unique, créant une frontière le long de la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et la quatrième nation du Royaume-Uni, ce qui a provoqué la colère des syndicalistes et touché le marché intérieur du Royaume-Uni.

Lord Frost a déclaré: « Nous devons revenir au protocole et fournir un résultat plus solide et plus équilibré que nous ne le pouvions en 2019. »

Lord Frost affirme qu’un rapport conjoint UE-Royaume-Uni de 2017, qui fixait les conditions du processus du Brexit, résultait du fait que le Royaume-Uni n’avait pas réussi à faire « le changement mental nécessaire d’être membre de l’UE à négocier sa sortie de l’UE ».

Il a également affirmé que cela était le résultat de « l’extrême faiblesse » du gouvernement britannique après les élections de juin 2017.

Le document Policy Exchange – The Northern Ireland Protocol: The Origins of the Current Crisis, de Roderick Crawford – fournit une chronologie des négociations sur le Brexit et de ce qui a mal tourné en 2017.

Il fait valoir que les engagements, en particulier à la frontière irlandaise, dans le rapport conjoint de 2017 étaient « un triomphe diplomatique pour l’Irlande et la Commission (européenne) », mais « ne pas obtenir de concessions réciproques adéquates a été un échec stupéfiant pour le Royaume-Uni ».

M. Crawford affirme que le rapport conjoint – et ce à quoi il a engagé le Royaume-Uni – a conduit à un projet d’accord de retrait défectueux de février 2018 et à l’accord de retrait de novembre 2018 qui a suivi.

Le journal indique que cela a conduit à la chute du gouvernement de Theresa May en 2019 et « a lié les mains » du nouveau gouvernement dirigé par Boris Johnson cette année-là alors qu’il renégociait les termes du Brexit.

Lord Frost prévient également que l’application du protocole d’Irlande du Nord « a commencé à endommager » l’accord du vendredi saint.

Il affirme avoir envisagé de démissionner en décembre 2017 après avoir lu les termes du rapport conjoint et réalisé qu' »un laissez-passer crucial avait été vendu ».

Répondant également aux commentaires de Lord Frost, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que le Royaume-Uni ne devait pas « s’engager sur la voie de la confrontation ».

M. Sefcovic a exhorté son homologue britannique David Frost à reculer et à reconsidérer les propositions du bloc visant à réduire les contrôles sur les marchandises britanniques entrant en Irlande du Nord, a rapporté le journal.

« Je crains de plus en plus que le gouvernement britannique refuse de s’engager dans cette voie et s’engage sur la voie de la confrontation », a déclaré M. Sefcovic, cité par The Telegraph.