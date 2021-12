Brexit news: Guy Verhofstadt honteux d’avoir utilisé les traversées de la Manche pour dénigrer le Brexit | Monde | Nouvelles

Guy Verhofstadt a été critiqué pour avoir utilisé la crise actuelle des migrants de la Manche pour dénigrer Boris Johnson et le Brexit. Le député européen et ancien Premier ministre belge a longtemps été un critique virulent du Brexit au Parlement européen. Tim Sebastian de DW a pris M. Verhofstadt à partie lors d’une longue interview sur son programme Conflict Zone.

Il a appelé l’eurodéputé belge et le reste de l’Union européenne pour « jouer avec la vie de ces gens ».

M. Verhofstadt avait critiqué la Grande-Bretagne pour ne pas « avoir compris qu’elle est désormais hors de l’UE et doit assumer la responsabilité de sa migration ».

M. Sebastian a ouvert l’interview en citant la perte tragique de 27 vies dans la Manche le mois dernier.

Il a déclaré: « La France a appelé à des pourparlers urgents pour discuter de cette tragédie, mais elle a ensuite désinvité un ministre britannique parce qu’elle n’aimait pas l’un des tweets de Boris Johnson.

« Vous ne faites pas ça si vous voulez vraiment trouver des solutions, n’est-ce pas ? »

L’eurodéputé a répondu : « Plus important encore, nous devons discuter de ce que nous pouvons faire pour éviter de telles tragédies.

« Nous avons besoin d’un changement dans la politique européenne de migration et d’asile.

« Il est également nécessaire que le Royaume-Uni comprenne qu’il est désormais hors de l’UE et qu’il doit assumer la responsabilité de sa politique de migration et d’asile.

Lorsque l’animateur de DW a déclaré que les Britanniques comprenaient cela, M. Verhofstadt a ri et a déclaré: « Je l’espère, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement britannique et Boris Johnson comprennent cela. »

L’eurodéputé belge a répondu : « Ce n’est qu’au niveau de l’UE que vous pouvez gérer cela.

« Vous voyez, la Grande-Bretagne ne peut pas gérer cela seule, elle doit demander à l’UE d’agir, sinon les tragédies continueront.

« Il est temps de faire ce que le gouvernement britannique, et d’autres, ont évité de faire, et c’est développer une politique commune, basée sur la majorité qualifiée et non sur l’unanimité. »

M. Verhofstadt avait précédemment tweeté des critiques sur la gestion par le Royaume-Uni des passages à niveau.

Fin novembre, il a tweeté : « Boris Johnson et Priti Patel font de la politique avec une tragédie humaine.

« Il s’agit d’un problème européen et le traiter signifie échanger des faits, pas du nationalisme. La frontière britannique est en France! »