Brexit news : Guy Verhofstadt suscite la fureur de ses collègues eurodéputés avec une attaque amère contre les Brexiteers | Politique | Nouvelles

in

L’eurodéputé belge a déclaré que le Brexit n’avait servi qu’à créer une division au Royaume-Uni, préservant ainsi le bloc bruxellois. Il a écrit : « Les Brexiters pensaient que le Brexit entraînerait l’éclatement de l’UE. Ce n’est pas le cas !

“Au contraire, cela a créé des troubles… en Grande-Bretagne… en Ecosse… en Irlande du Nord…

“Mais pas de complaisance.

“L’UE doit accélérer sa lutte contre les forces du populisme, du nationalisme et de la politique de la peur.”

Mais les propos ont déclenché la réaction furieuse de ses collègues du Parlement européen.

L’eurodéputé croate Ivan Sincic s’en est pris à l’eurodéputé belge et a déchiré sa soif toujours croissante d’un super-État politique en Europe.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Ce contre quoi l’Europe a besoin pour accélérer la lutte, c’est la centralisation, la bureaucratisation et des politiques plus communes qui la déchirent.

“Les différences culturelles entre l’est et l’ouest et les écarts économiques entre le nord et le sud sont trop importants pour être gérés avec l’approche” une politique pour tous “.

“Les défenseurs de l’establishment tels que M. Verhofstadt ne voient pas la réalité.

“Quel que soit le problème, leur seule réponse est : plus d’Europe.

“Ce dont nous avons besoin, c’est de nations fortes qui travaillent ensemble et non d’un projet politique de super-État.

« Les États membres doivent conserver leur souveraineté, en particulier leur monnaie nationale.

“L’Europe faite de patriotes travaillant ensemble est une Europe forte.

“C’est le seul modèle qui peut fonctionner avec une telle diversité.”

LIRE LA SUITE: L’UE se prépare au pandémonium – la Suède surnommée “la prochaine à partir”

“Verhofstadt fait partie de ce curieux petit libéral-bolchevique qui semble essayer désespérément de promouvoir la dissidence au Royaume-Uni pour punir l’hérétique qui a quitté la voie sacrée de l’européisme.

“En réalité, Verhofstadt n’est qu’une autre raison solide de lutter contre les forces autoritaires et centralistes de l’UE qui gâchent un grand projet.

“Ces forces centralisatrices en faveur d’un super-État bureaucratique sont la principale raison des dangers auxquels est confronté un projet raisonnable pour l’Europe.”

Et l’eurodéputé suédois Charlie Weimers est allé encore plus loin, appelant le politicien belge à “cesser d’être obsédé” par le départ du Royaume-Uni.

Il dit : « Pourquoi contemples-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, mais ne considères-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?

A NE PAS MANQUER :

Brexit en direct: l’UE raille le Royaume-Uni « isolé » à l’occasion de son 5e anniversaire [LIVE BLOG]

Guerre commerciale évitée ! Les eurocrates discutent de plans pour mettre fin au blocus des saucisses [ANALYSIS]

Darren Grimes dénonce les plans du bloc pour retirer les programmes britanniques de la télévision européenne [VIDEO]

“L’UE et la BCE ont provoqué une stagnation du PIB dans le sud de l’UE et des dettes nationales toujours croissantes, les taux de croissance de l’UE sont lents depuis 25 ans…

“La crise de l’euro n’est pas résolue, Target2 s’envenime, l’UE a aggravé la crise migratoire et l’UE a complètement échoué en matière de vaccination.

“Guy Verhofstadt, arrête d’être obsédé par le Brexit !”

Boris Johnson a déclaré que le vote historique il y a cinq ans pour quitter l’UE agirait désormais comme un stimulant pour l’emploi et le renouvellement à travers le Royaume-Uni alors qu’il se remet de la pandémie.

Dans une déclaration marquant l’anniversaire mercredi du référendum de 2016, le Premier ministre a déclaré qu’il était de sa “mission” d’utiliser les libertés qu’il a données pour offrir un avenir meilleur au peuple britannique.

M. Johnson, qui a dirigé avec succès la campagne Vote Leave, a déclaré que le pays avait voté il y a cinq ans pour “reprendre le contrôle de notre destin”.

“Ce gouvernement a obtenu le Brexit et nous avons déjà récupéré notre argent, nos lois, nos frontières et nos eaux”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, alors que nous nous remettons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel de notre souveraineté retrouvée pour unir et niveler l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« En contrôlant nos réglementations et nos subventions, et avec les ports francs qui stimulent de nouveaux investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays.

“La décision de quitter l’UE fait peut-être désormais partie de notre histoire, mais notre mission claire est d’utiliser les libertés qu’elle apporte pour façonner un avenir meilleur pour notre peuple.”