Brexit news: Habib dénonce l’hypocrisie des revendications anti-Brexiteer après une erreur d’immigration de l’UE | Politique | Nouvelles

Ben Habib était furieux contre un nouveau rapport qui a révélé qu’il y avait 1,6 million de migrants supplémentaires de l’Union européenne entrant au Royaume-Uni à partir de 2012. L’Office of National Statistics a révisé les méthodes qu’il avait utilisées pour suivre l’immigration au Royaume-Uni et a constaté qu’elles manquaient de près de deux. million. M. Habib a fustigé le reportage à la radio et a appelé “les vrais méchants” lorsque les Brexiteers avaient été qualifiés de racistes pour des problèmes d’immigration.

S’adressant à Mark Dolan lors de son émission talkRADIO, M. Habib a discuté du dernier rapport qui a révélé qu’il y avait un peu moins de 100 000 immigrants européens supplémentaires chaque année à partir de 2012.

M. Habib a déclaré à TalkRADIO: “C’est assez intéressant, n’est-ce pas la façon dont les Brexiteers ont été fustigés comme étant racistes simplement parce qu’ils voulaient contrôler l’immigration dans le pays.

« Alors qu’en fait, les vrais méchants ici sont ceux qui ont caché ces chiffres, qui n’ont pas compté correctement les chiffres.

“Qui était malhonnête avec le peuple britannique, cachant cette immigration de masse dans le pays.

« Et ce sont les mêmes personnes qui déploraient également la faible productivité au Royaume-Uni, le manque de croissance des salaires et l’incapacité de notre économie à décoller.

«Mais bien sûr, si vous produisez beaucoup de main-d’œuvre non qualifiée bon marché au Royaume-Uni, vous allez maintenir la croissance des salaires à un niveau bas.

« Vous allez maintenir la population autochtone au chômage, vous allez avoir une faible productivité.

« C’est mauvais pour l’économie, cela pèse sur nos ressources comme vous l’avez dit à juste titre.

«Cela pèse sur notre offre de logements, cela pèse sur les services médicaux – ce n’est qu’un fardeau.

Le ministre de l’Immigration, Kevin Foster, a déclaré: “Le programme d’établissement de l’UE est ouvert au public depuis mars 2019. Nous pensons que cela a donné aux gens beaucoup de temps pour postuler.

“Le simple fait qu’il y ait eu plus de 5,6 millions de demandes à la fin du mois dernier en témoigne.

“Je veux être clair – nous ne prolongerons pas le délai.

“En termes simples, la prolongation du délai n’est pas une solution en soi pour atteindre les personnes qui n’ont pas encore postulé et nous serions simplement dans une position plus tard où on nous demanderait de prolonger à nouveau, créant encore plus d’incertitude.”