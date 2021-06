Brexit news: Heinz dépense 140 millions de livres sterling alors que la production de ketchup revient au Royaume-Uni après 20 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit: John Redwood dit qu’il espère que le Royaume-Uni et l’UE “s’épanouiront”

Le Royaume-Uni a achevé son retrait total de l’UE à la fin de l’année dernière après avoir signé un accord commercial de dernière minute avec Bruxelles après près d’un an de négociations tendues et souvent amères entre les deux parties. De nombreux membres de l’UE ont commencé à s’en prendre à la Grande-Bretagne pour avoir mis fin à 47 ans d’adhésion au bloc, mettant en garde contre les conséquences commerciales et économiques qui pourraient en découler. Mais le Royaume-Uni et Boris Johnson ont continué d’insister sur le fait que le Royaume-Uni prospérera en dehors de l’UE, le Premier ministre célébrant la nouvelle souveraineté retrouvée du pays et insistant sur le fait que la Grande-Bretagne a “repris le contrôle”.

Aujourd’hui, le passage de Heinz à la production de ses sauces les plus célèbres semble en être le dernier exemple.

La production de ketchup, un ajout populaire lorsque pressé sur des hamburgers et des frites, avait déménagé aux Pays-Bas et s’est terminée environ 80 ans chez nous dans ce pays.

Mais dans le dernier énorme coup de pouce au Brexit Grande-Bretagne, la célèbre sauce rouge revient maintenant au Royaume-Uni, Kraft Heinz revenant également à faire de la crème de salade et de la mayonnaise ici.

Le géant américain de l’alimentation dépense 140 millions de livres supplémentaires pour son usine de Kitt Green, près de Wigan, dans une démarche qu’il a qualifiée de “fort vote de confiance” au Royaume-Uni.

Brexit news: la Grande-Bretagne célèbre une énorme victoire de l’UE (Image: GETTY)

Brexit news : le ketchup Heinz sera à nouveau fabriqué au Royaume-Uni (Image : GETTY)

L’énorme investissement est le plus important que l’entreprise ait réalisé en plus de 20 ans sur un site en dehors des États-Unis et créera également 50 emplois à temps plein.

Kitt Green produit actuellement 1,3 milliard de boîtes de conserves chaque année, dont 94 sont consommées dans ce pays, comme des haricots, de la soupe et des pâtes.

Kraft Heinz a insisté sur le fait que le retour au Royaume-Uni pour la production des fameuses sauces et l’investissement massif réalisé dans le Nord-Ouest répondent également au “programme de mise à niveau” de M. Johnson dans la Grande-Bretagne post-Brexit.

La firme a ajouté que ramener la production de sauce sur ces côtes est “conçu pour répondre à la demande d’une nouvelle génération de consommateurs britanniques”.

Brexit news : le ketchup Heinz est extrêmement populaire au Royaume-Uni (Image : GETTY)

Le directeur du site de l’usine, Luis Spinardi, a déclaré : « C’est une période très excitante pour Kitt Green et je suis fier que le potentiel de croissance et de modernisation du site soit reconnu.

« Grâce à cet investissement proposé, nous sommes maintenant dans la position privilégiée où Kitt Green peut devenir une installation beaucoup plus moderne et nos équipes auront la possibilité d’adopter des méthodes de travail plus contemporaines tout en illustrant les normes mondiales les plus élevées en matière de fabrication alimentaire.

« Non seulement nous sommes ravis d’élargir notre gamme de produits en ramenant les sauces au Royaume-Uni, mais nous attendons également avec impatience une installation plus efficace avec un avenir durable.

« Les consommateurs restent au centre de tout ce que nous faisons, et cela a été particulièrement évident pendant la pandémie ; je tiens à remercier toutes nos équipes pour leur dévouement, leur engagement et leur résilience sans faille tout au long de l’année en aidant à nourrir la nation.

Nouvelles du Brexit: Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni peut se déplacer en dehors de l’UE (Image: GETTY)

Brexit news: La production de la sauce populaire revient au Royaume-Uni après 20 ans (Image: GETTY)

“Nous sommes fiers de poursuivre notre aventure en tant qu’équipe motivée pour atteindre notre objectif commun d’établir Kitt Green en tant que fabricant de classe mondiale, offrant des performances exceptionnelles dans tout ce que nous faisons.”

Le ministre de l’Investissement, Lord Grimstone, a salué la nouvelle comme un “vote de confiance dans l’économie britannique” ainsi que les emplois et la croissance qu’elle créera également.

Il a également évoqué la perspective d’un accord commercial post-Brexit lucratif en cours de négociation entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’ancien banquier a déclaré: “Que vous soyez un fan de mayonnaise Heinz ou de ketchup, l’investissement est un vote de confiance dans l’économie britannique d’une grande entreprise américaine et un coup de pouce qui se traduira par des emplois et de la croissance.

« Les États-Unis sont un partenaire commercial clé et nous nous engageons à conclure un accord commercial ambitieux qui ouvre de nouvelles opportunités pour nos entreprises, attire davantage d’investissements et crée de meilleurs emplois pour les personnes dans tout le pays. »

Joe Clarke, responsable national du syndicat Unite pour l’alimentation, les boissons et l’agriculture, a ajouté : « C’est une excellente nouvelle pour les membres qui travaillent dur chez Kraft Heinz.

“Cela reflète le travail coopératif exceptionnel qui s’est construit au fil des années, en particulier au cours des 12 derniers mois, tout le monde s’unissant à travers Covid, pour nourrir la nation tout au long de la pandémie.”