Brexit news : Hilary Mantel affirme que les règles de droit d’auteur proposées pourraient tuer l’industrie du livre au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

L’écrivaine de Wolf Hall, Hilary Mantel – qui avait précédemment qualifié la sortie de l’UE de « folie nationale presque unique » – a lancé un avertissement sévère au sujet des propositions « honteuses ». Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a lancé une consultation sur un remplacement du système de droit d’auteur utilisé par le Royaume-Uni alors qu’il était dans l’UE.

M. Kwarteng a déclaré que le Brexit avait permis au Royaume-Uni de concevoir un nouveau régime en tant que « nation souveraine autonome ».

Mais les critiques affirment que l’adoption d’un système d’épuisement international – similaire à celui appliqué par des pays comme la Nouvelle-Zélande – permettrait la vente dans les magasins britanniques de livres identiques importés d’outre-mer.

Cela pourrait conduire à ce qu’un roman importé d’Inde soit vendu à un prix considérablement réduit par rapport à un roman identique actuellement en vente au Royaume-Uni.

Le système d’épuisement international est l’une des quatre propositions avancées par le ministère de la Stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS) de M. Kwarteng.

Elle a déclaré à The Independent : « La plupart des écrivains vivent et gagnent de façon précaire, même avec les protections actuellement en place.

«Leur travail créatif original, même humblement récompensé, est à la base d’une industrie majeure et alimente notre vie culturelle en tant que nation.

“Ce n’est pas le moment de supprimer la protection de leurs moyens de subsistance.”

Le nouveau système proposé “rendrait les éditeurs averses au risque et fermerait l’accès à de nouveaux travaux”, nuisant aux librairies de rue et concentrant davantage les bénéfices sur quelques joueurs en ligne, a-t-elle déclaré.

“La vente et la fabrication de livres et la protection des droits qui sous-tendent le commerce sont une affaire délicate et complexe, mais c’est une affaire très précieuse, importante pour notre réputation en tant que nation”, a déclaré Mme Mantel.

“J’exhorte les personnes impliquées dans la consultation à agir avec une grande prudence et à écouter les conseils de ceux qui se soucient non seulement de leur propre avenir, mais de l’avenir de tous nos écrivains et lecteurs.”

Les chiffres de la Publishers’ Association suggèrent que jusqu’à 64% des revenus des livres – 2,2 milliards de livres sterling chaque année – sont menacés si un système dit d’« épuisement international » est adopté.