Brexit news: Hoey exige que Boris Johnson donne un ultimatum de deux semaines à l’UE | Politique | Des nouvelles

Kate Hoey a exhorté Boris Johnson à invoquer l’article 16 du protocole du Brexit si l’Union européenne continue de ralentir le commerce entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. La baronne Hoey a suggéré que l’idée d’une frontière commerciale était envisagée par les pays européens comme une forme de vengeance contre la sortie de la Grande-Bretagne du bloc alors que les tensions s’intensifient face à l’incapacité de trouver une solution. Le Royaume-Uni et l’UE négocient actuellement pour conclure un accord concernant la suppression de la paperasse dans le but de réduire le nombre de contrôles requis pour acheminer des marchandises du Royaume-Uni vers l’UE via l’Irlande du Nord.

Le pair a insisté sur le fait que le protocole « endommage » l’Union et a exhorté Boris Johnson et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss à envisager de déclencher l’article 16 dans les deux prochaines semaines.

Elle a déclaré: « Je pense que le Premier ministre et Liz Truss en particulier, qui croit très fermement en l’union, devraient considérer maintenant comme le moment de donner à l’Union européenne peut-être deux semaines de plus pour régler ce problème.

« Sinon, nous faisons ce que nous pouvons faire légalement à partir du protocole, invoquer l’article 16. Ce n’est pas la réponse à tout mais au moins cela montre à l’Union européenne que nous sommes sérieux. »

S’adressant au présentateur de GB News, Liam Halligan, le Brexiteer a déclaré qu’il n’était pas impossible de trouver une solution pacifique : « Beaucoup de solutions techniques à la question de la protection du marché intérieur de l’UE et je comprends qu’ils veulent protéger le marché intérieur.

« Beaucoup de solutions techniques ont été découvertes il y a quelque temps et même le Taoiseach précédent souhaitait organiser des réunions pour discuter de la manière de résoudre certains des problèmes liés aux allers et retours de l’autre côté de la frontière.

«Mais nous réalisons que si peu de marches vont de la Grande-Bretagne à la République d’Irlande via l’Irlande du Nord.

« Tout cela pourrait être réglé par le gouvernement irlandais lui-même au nom de l’UE sur son propre territoire. »

Elle a poursuivi : « Il n’y a tout simplement pas besoin de frontière.

« Le gouvernement est prêt à montrer à l’Union européenne qu’il est prêt à lui tenir tête et nous pourrions alors voir des suggestions et des solutions judicieuses, car ce n’est pas un problème qui ne peut être résolu par la bonne volonté. »

Les choses ont atteint leur paroxysme et il y a quelques semaines, M. Johnson a menacé de déclencher l’article 16 si aucun accord ne pouvait être trouvé.

Il aurait déclaré : « Le protocole ne fonctionne pas comme il le devrait pour garantir l’accord du Vendredi saint de Belfast.

« Je ne pense pas que les choses doivent être ainsi, je pense que cela pourrait fonctionner différemment.

« Et nous voulons que nos amis et partenaires de l’UE le comprennent.

« Nous continuerons à travailler avec eux pour qu’ils voient les choses comme les gens des deux côtés de la mer d’Irlande les voient.

« Mais en attendant, nous ne supprimons pas la possibilité d’invoquer l’article 16 pour protéger le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. »