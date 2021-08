Brexit news: Home Office annonce une décision de dernière minute pour protéger les citoyens européens | Politique | Nouvelles

Nigel Farage dit que Johnson “lui doit tellement” pour le Brexit

En annonçant la décision vendredi, le ministère de l’Intérieur a annoncé que les demandeurs tardifs au programme de règlement de l’UE bénéficieraient désormais d’une protection temporaire pour eux-mêmes et leurs familles. Une protection temporaire sera désormais accordée pendant trois mois afin d’évaluer les demandes et recours tardifs. Les citoyens de l’UE, de Norvège, du Lichtenstein, d’Islande, de Suisse et leurs familles vivant au Royaume-Uni avaient jusqu’au 30 juin pour demander le programme qui garantit leur droit de vivre, de travailler et d’accéder aux services publics en Grande-Bretagne.

Kevin Foster, ministre des futures frontières et de l’immigration, a affirmé que le gouvernement avait travaillé dur pour s’assurer que la majorité avait été approuvée.

Il a déclaré: “Chaque jour, des milliers de personnes obtiennent un statut grâce au programme de règlement de l’UE qui connaît un énorme succès.

“Nous avons travaillé dur pour nous assurer que la grande majorité a postulé avant la date limite du 30 juin et soutenons désormais ceux qui déposent des candidatures tardives.

“L’octroi d’une protection temporaire à ceux qui postulent tardivement au programme et aux membres de leur famille qui rejoignent, démontre notre soutien continu pour garantir que toutes les personnes éligibles obtiennent le statut qu’elles méritent.”

Le gouvernement a informé la Commission européenne de sa décision et s’efforcera d’informer les demandeurs afin qu’ils fournissent de plus amples informations.

Plus de six millions de demandes ont été déposées auprès du programme avant la date limite du 30 juin.

Il y a également eu 5,1 millions d’octrois de statut tandis que le ministère de l’Intérieur insiste sur le fait que seul un petit nombre avait manqué la date limite.

Après la fin de la période de transition, les citoyens de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Suisse devaient prouver leur droit d’être au Royaume-Uni grâce à leur statut d’immigration.

JUST IN: Brexit LIVE: Raab signe la Grande-Bretagne jusqu’à un club commercial de 10 nations

Le gouvernement a également annoncé une décision sur les visas de travail européens pour les musiciens et artistes voyageant dans l’UE cette semaine.

Après les critiques des musiciens sur le manque de dispositions prévues pour les tournées sur le continent, le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports a annoncé les résultats des négociations avec 19 pays.

Après les négociations, les musiciens n’auront pas besoin de visas de courte durée ou de permis de travail pour les tournées de courte durée.

Ces pays sont : Allemagne, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Une déclaration du gouvernement disait: “Nous voulons nous assurer que lorsque les restrictions de Covid-19 seront levées, les tournées pourront reprendre et nos artistes créatifs et culturels de renommée mondiale pourront continuer à voyager largement, à apprendre leur métier, à élargir leur public et à montrer le meilleur des Britanniques créativité au monde.

“Nous voulons que les fantastiques interprètes et autres professionnels de la création du Royaume-Uni puissent facilement tourner à l’étranger.

« Nous reconnaissons que des défis demeurent autour des tournées et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’industrie.

« Nous voulons nous assurer que lorsque les restrictions COVID-19 seront levées, les tournées pourront reprendre et que nos artistes créatifs et culturels de renommée mondiale pourront continuer à voyager largement, à apprendre leur métier, à accroître leur public et à montrer le meilleur de la créativité britannique au monde. “

Des musiciens comme Sir Elton John avaient déjà critiqué le manque de dispositions.

Suite à l’annonce, David Martin, le directeur général de la Featured Artists Coalition, a déclaré que cela n’avait rien changé.

Il a déclaré: «Nous savions tout cela en janvier.

“L’idée que le gouvernement a fait quelque chose de fantastique ou qu’il a obtenu des concessions n’est pas correcte.

“L’annonce n’est pas une nouvelle information pour l’industrie de la musique.”