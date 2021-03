Brexit news: Iain Duncan Smith se moque de l’UE «incompétente» alors que le Brexit est justifié | Politique | Nouvelles

Ian Duncan Smith: L’UE se comporte comme des brutes

Et l’ancien chef du Parti conservateur, et Brexiteer engagé, a qualifié l’UE «d’organisation incompétente pleine de doute de soi» dans un démantèlement effréné. M. Duncan Smith, député de Chingford et Woodford Green, estime que les eurocrates craignent l’efficacité avec laquelle le Royaume-Uni s’est mis à vacciner sa population, ce qui indique que son voisin nouvellement indépendant est sur le point de prospérer maintenant qu’il s’est libéré.

Selon le site Web Our World In Data, 33,2 millions de Britanniques avaient reçu au moins un coup au 27 mars – largement mieux que l’Allemagne au 26 mars (12,36 millions), la France (10,19 millions) ou l’Italie (9,21 millions) par exemple.

M. Duncan Smith, écrivant dans le Telegraph, a déclaré que la décision du Premier ministre Boris Johnson pour la Grande-Bretagne d’acheter ses propres vaccins COVID-19 avait été essentielle.

Il a déclaré: «C’était une chose audacieuse à faire et, étant donné que la plupart de l’establishment était contre lui, courageux.

Iain Duncan Smith, l’ancien chef conservateur (Image: GETTY)

Boris Johnson, le Premier ministre britannique (Image: GETTY)

En revanche, l’UE avait insisté sur une approche centralisée des marchés publics.

M. Duncan Smith a ajouté: «L’incapacité de l’UE à conclure rapidement des contrats contraignants avec les fabricants de vaccins est revenue les hanter. Incapable d’accepter leur échec, la Commission a tenté de faire du Royaume-Uni un bouc émissaire.

«Ils ont d’abord essayé de fermer la frontière européenne avec le Royaume-Uni, en invoquant même l’article 16 du protocole de l’Irlande du Nord. Mais secoués par le tumulte qui a suivi, ils ont dû prendre du recul.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

«Ensuite, nous avons eu le spectacle embarrassant de Merkel et Macron affirmant à tort que le vaccin d’AstraZeneca n’est pas efficace chez les plus de 60 ans – une affirmation qui a été retirée, mais pas assez rapidement.

En revanche, la Grande-Bretagne s’est acquittée de sa tâche de manière efficace, de sorte qu’elle se trouve désormais dans une bien meilleure position face à la pandémie que l’UE, a souligné M. Duncan Smith.

Le succès du Royaume-Uni ne s’est pas non plus arrêté là, a-t-il poursuivi.

Il a expliqué: «Tranquillement, nous avons conclu des accords commerciaux avec de plus en plus de pays et maintenant nous avons même jeté notre dévolu sur l’adhésion au Partenariat transpacifique.

Angela Merkel, chancelière allemande (Image: GETTY)

Emmanuel Macron, président de la France (Image: GETTY)

«Conformément à cette nouvelle ambition mondiale, le gouvernement prévoit d’augmenter les dépenses de défense, et enverra même des navires de la marine royale en Extrême-Orient, y compris un porte-avions à l’est de Suez, en signe de solidarité face à la menace croissante Chine.

«Tout cela est la marque d’une nation en pleine croissance, agile, enfin à l’aise avec elle-même.»

Tout cela est loin de la situation actuelle outre-Manche, a affirmé l’ancien secrétaire au travail et aux retraites.

Il a déclaré: «De là où je me tiens, l’UE ressemble de plus en plus à une organisation incompétente pleine de doute d’elle-même qu’à une menace léviathienne pour le Royaume-Uni.

Vaccinations contre le coronavirus en direct (Image: Express)

« Il n’est pas étonnant que Bild, le tabloïd allemand, ait récemment fait la une – » Nous vous envions la Grande-Bretagne. «

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il était en bonne voie d’atteindre l’objectif du gouvernement d’offrir à tous les plus de 50 ans et aux personnes cliniquement vulnérables leur premier vaccin d’ici le 15 avril.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Je suis absolument ravi que plus de 30 millions de personnes aient maintenant reçu le vaccin à travers le Royaume-Uni – dont 650 000 vaccinations livrées hier.

«Le vaccin sauve des vies et est notre moyen de sortir de cette pandémie. Je tiens à remercier énormément l’équipe.

Le jab d’AstraZeneca a d’abord été ridiculisé par les dirigeants de l’UE (Image: GETTY)

« Quand tu reçois l’appel – reçois le jab. »

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a ajouté: «Les vaccins sauvent des vies et sont le meilleur moyen de sortir de cette pandémie, alors j’exhorte tout le monde, quelle que soit sa race ou sa religion, à se présenter pour le vaccin quand c’est votre tour.

« Le NHS, les médecins généralistes, les pharmaciens et les bénévoles continueront de faire tout ce qu’ils peuvent pour vacciner les gens le plus rapidement possible et je suis extrêmement fier de leurs efforts inlassables pour atteindre cette étape aussi rapidement. »

Le Royaume-Uni s’attend à recevoir sa première livraison de vaccin contre le coronavirus Moderna le mois prochain.