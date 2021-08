Brexit news : “Ils détestent que des mensonges soient dévoilés !” Les Britanniques ravagent l’UE alors qu’un rapport montre des perdants | Politique | Nouvelles

Nigel Farage se moque de Remainers sur les craintes du Brexit

Les chiffres accablants ont été publiés par Facts4EU.Org et, sans surprise, en tant qu’État membre dominant de l’Union européenne, l’Allemagne est devenue le plus grand perdant après que son économie a plongé de 12,2 milliards de livres sterling au cours des 12 derniers mois par rapport à 2016 – la même année que le Brexit vote référendaire. La plus grande économie de l’UE était suivie par la Belgique (3,7 milliards de livres sterling), la France (3,3 milliards de livres sterling), les Pays-Bas (2,7 milliards de livres sterling) et l’Espagne (2,6 milliards de livres sterling). Dans un autre coup dévastateur post-Brexit à l’UE, le site Web a également révélé que les consommateurs britanniques ont acheté 28 milliards de livres sterling de moins du bloc par rapport à l’année référendaire.

Maintenant, les Britanniques ont lancé une attaque sauvage contre l’UE, se moquant brutalement de ses luttes depuis que la Grande-Bretagne a voté pour quitter le bloc il y a plus de cinq ans.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a fait rage: “Comment ils détestent quand leurs mensonges sont exposés.

“Ils pensent que le reste du monde” n’a pas remarqué “le comportement méprisable de l’UE envers le Royaume-Uni et les habitants de l’Europe continentale. Ils se trompent.”

Une deuxième personne a déclaré: “Le départ de la Grande-Bretagne de l’UE a donné l’impression que c’était une pomme pourrie, et les actions de l’UE, mesquines et vindicatifs, ont montré au monde ce qu’était l’UE – un mauvais perdant sans rien.”

Un autre lecteur a commenté : « C’est un très bon début pour ruiner les économies de l’UE.

“Pensez simplement à ce que nous pouvons faire avec un peu plus d’efforts.

“Ce n’est pas non plus qu’un feu de paille – l’UE peut désormais s’attendre à cela chaque année.”

Une quatrième personne a averti : « J’ai hâte que nous commencions à être aussi maladroits que l’UE a choisi de l’être lorsque nous commençons à vérifier leurs affaires plus rigoureusement.

“Cette légère touche ne durera plus longtemps.”

Facts4EU.org a expliqué, parallèlement aux conclusions, que l’énorme perte de commerce subie par les pays membres n’était pas un «effet Covid» ou en raison de nouveaux contrôles aux frontières.

Le site Web a déclaré: «En tant que plus grande économie de l’UE, il n’est pas surprenant que l’Allemagne ait perdu le plus en termes de totaux financiers.

« Si un pays de l’UE vend plus, il perd davantage s’il y a une tendance à s’éloigner des achats des pays de l’UE.

“Les totaux réels en livres peuvent donc masquer l’impact sur les pays individuels.”

Facts4EU.org a ajouté : « Les problèmes aux frontières concernaient tous les exportations britanniques, et non les importations de l’UE.

« Ceux-ci ont été causés par les actions trop zélées de l’UE et de ses autorités douanières pour autoriser les marchandises britanniques à entrer dans l’UE.

« Les marchandises circulant dans l’autre sens – de l’UE vers le Royaume-Uni – ont continué à circuler grâce à la décision du Royaume-Uni d’opérer une opération douanière « légère » avec l’UE.

« À notre connaissance, aucun camion de l’UE n’a été mis en fourrière au Royaume-Uni parce qu’un chauffeur de camion français avait une « baguette jambon » à moitié mangée dans sa cabine.

« Ce n’est malheureusement pas le cas de l’UE. La semaine dernière, le président de Marks & Spencer a décrit comment un camion M&S avait été mis en fourrière en République d’Irlande parce que son chauffeur avait un sandwich au jambon dans son taxi.

« Le chauffeur a ensuite été contraint de remplir des centaines de pages de formulaires de l’UE par les douaniers irlandais avant d’être autorisé à entrer.

« Les Britanniques n’ont rien contre les personnes de l’UE27 – c’est l’autocratie de l’UE qui est le problème.

“Comme nous l’avons écrit hier, toute décision des citoyens et des entreprises britanniques d’acheter moins aux entreprises de l’UE27 n’a rien à voir avec les opinions du public britannique sur les citoyens des pays de l’UE27.”

Facts4EU s’est également déchaîné contre le discours catastrophique du Brexit Project Fear, le qualifiant de “tosh total”.

Il a poursuivi: «Aujourd’hui, le Royaume-Uni est la cinquième économie mondiale selon le FMI.

« Qui ne ferait pas la queue pour nous vendre ? Nous représentons un marché énorme pour les producteurs mondiaux. Nous possédons la langue des affaires internationales du monde.

« Nous avons le hub financier le plus puissant d’Europe. La Common Law anglaise est largement respectée dans le monde entier pour les protections qu’elle offre et l’efficacité qu’elle procure dans la conduite des affaires.

« Et – si tout cela ne suffisait pas – nous avons le Premier ministre le plus fécond du monde, arborant la pire coupe de cheveux du monde. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? »