Brexit news : Ils l’ont ENFIN compris ! Nissan effectue un grand demi-tour avec la nouvelle usine de Sunderland | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit: Zahawi met fin aux craintes de non-accord au milieu des déclarations de Nissan

Cette décision créera plus de 1 600 emplois dans la ville du nord-est et environ 4 500 dans des entreprises de fourniture dans le cadre d’un investissement massif de 1 milliard de livres sterling. Plus de 420 millions de livres sterling seront également investis dans la construction d’un véhicule tout électrique de nouvelle génération. Avant l’accord sur le Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, Nissan avait émis un avertissement concernant l’usine de Sunderland si le gouvernement n’était pas en mesure de conclure un accord avec Bruxelles.

Mais à la suite de l’annonce de ce matin, Ashwani Gupta, directeur de l’exploitation, a déclaré à la BBC : “Le facteur clé de succès du Brexit a toujours été des conditions commerciales favorables au commerce pour soutenir nos activités non seulement au Royaume-Uni mais dans toute l’Europe.

“Grâce au Brexit, Nissan va de l’avant pour utiliser le Brexit comme une opportunité.”

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « L’annonce de Nissan de construire son véhicule tout électrique de nouvelle génération à Sunderland, aux côtés d’une nouvelle gigafactory d’Envision AESC, est un vote de confiance majeur envers le Royaume-Uni et nos travailleurs hautement qualifiés dans le Nord-Est.

« S’appuyant sur plus de 30 ans d’histoire dans la région, il s’agit d’un moment charnière dans notre révolution du véhicule électrique et d’assurer son avenir pour les décennies à venir.

Brexit news: Nissan a effectué un revirement majeur sur le départ du Royaume-Uni de l’UE (Image: PA)

Brexit news: Ashwani Gupta a déclaré que ” Nissan va de l’avant pour utiliser le Brexit comme une opportunité ” (Image: PA)

“Des engagements comme ceux-ci illustrent notre capacité à créer des centaines d’emplois verts et à stimuler l’industrie britannique, tout en permettant aux gens de voyager de manière abordable et durable afin que nous puissions éliminer nos contributions au changement climatique.”

Mais la stratégie est un changement de direction majeur pour Nissan, qui s’est longtemps interrogé sur l’impact que le Brexit pourrait avoir sur son usine de Sunderland et ses opérations au Royaume-Uni dans son ensemble.

En octobre 2019, le géant automobile japonais avait prévenu : « Aujourd’hui, nous faisons partie de ces entreprises ayant des investissements majeurs au Royaume-Uni qui attendent toujours des éclaircissements sur la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE.

“Comme un changement soudain de ces règles vers les règles de l’OMC aura de sérieuses implications pour l’industrie britannique, nous exhortons les négociateurs britanniques et européens à travailler en collaboration pour un Brexit équilibré et ordonné qui continuera à encourager des échanges mutuellement bénéfiques.

Brexit news: Boris Johnson a salué l’annonce de Nissan (Image: GETTY)

« Bien que nous ne commentions pas les scénarios spéculatifs, nos plans pour la production de Qashqai à Sunderland n’ont pas changé.

« Depuis 1986, le Royaume-Uni est une base de production pour Nissan en Europe. Nos équipes de R&D et de conception basées au Royaume-Uni soutiennent le développement de produits fabriqués à Sunderland, spécifiquement pour le marché européen.

“Le commerce sans friction a permis la croissance qui a vu notre usine de Sunderland devenir la plus grande usine de l’histoire de l’industrie automobile britannique, exportant plus de la moitié de sa production vers l’UE.”

En juin 2020, Nissan a averti que l’usine de Sunderland pourrait être “non durable” si le Brexit se déroulait sans que le Royaume-Uni et l’UE ne concluent un accord commercial post-Brexit.

Brexit news: Nissan avait précédemment mis en garde contre l’impact qu’un résultat sans accord avec l’UE pourrait avoir sur son usine de Sunderland (Image: GETTY)

Brexit news : Nissan avait prévenu que l’usine de Sunderland serait « non durable » sans la mise en place d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE (Image : GETTY)

M. Gupta a déclaré: “Vous savez que nous sommes le constructeur automobile numéro un au Royaume-Uni et nous voulons continuer. Nous sommes engagés.

« Cela dit, si nous n’obtenons pas les tarifs actuels, ce n’est pas notre intention, mais l’entreprise ne sera pas durable. C’est ce que tout le monde doit comprendre.

Mais en janvier de cette année, Nissan s’est engagé à conserver son immense usine à Sunderland, Boris Johnson la décrivant comme un “grand vote de confiance” envers le Brexit en Grande-Bretagne.

Le constructeur automobile a déclaré que l’accord commercial du Premier ministre avec l’UE avait confirmé l’avenir de l’usine dans la ville du nord-est.

Brexit news : Les moments clés qui ont conduit au départ du Royaume-Uni de l’UE (Image : EXPRESS)

M. Gupta a déclaré à l’époque: “Le Brexit a apporté la continuité des activités à court terme, protège 75 000 emplois à travers l’Europe et, surtout, tous nos modèles que nous fabriquons à Sunderland.”

Il a ajouté que Nissan continuerait d’investir au Royaume-Uni, comme avant le Brexit.

Le directeur de l’exploitation a déclaré : « Sunderland est l’une des trois premières usines au monde en termes de compétitivité pour Nissan. Le Brexit nous donne un avantage concurrentiel au Royaume-Uni et à l’étranger.