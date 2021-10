Plus tôt cette semaine, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a proposé au Royaume-Uni un ensemble de mesures visant à résoudre les problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord. Celles-ci comprenaient la suppression de 80% des contrôles réglementaires et la réduction des processus douaniers sur le mouvement des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’île d’Irlande. Cependant, ces propositions de l’Union européenne sont loin de répondre aux exigences du Royaume-Uni, qui cherchait à modifier en profondeur le protocole.

Dans le cadre de ce mécanisme, la Cour européenne de justice agirait en tant qu’arbitre final dans tout futur différend commercial entre les deux parties.

La Grande-Bretagne veut maintenant que cette disposition clé soit supprimée et remplacée par un processus d’arbitrage indépendant – une demande à laquelle l’UE refuse de céder.

Mais l’insistance de Bruxelles sur le fait que la CJCE doit agir en tant qu’arbitre final dans tout futur différend commercial a été brutalement déchirée par un Brexiteer.

Mike Mason OBE a écrit sur Twitter : « L’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a déclaré dans le contexte de NI : ‘Quand vous jouez au football, vous avez besoin d’un arbitre qui est la CJCE’.

Jeudi, l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni avait répondu à des questions sur le rôle de la CJCE en Irlande du Nord.

S’exprimant sur le podcast Politics de Chopper pour le Daily Telegraph, João Vale de Almeida a déclaré: « Si l’Irlande du Nord doit rester et continuer à avoir accès à notre marché unique des marchandises, la Cour de justice européenne doit être la juridiction ultime. Il y a pas moyen de contourner ça. »

« Nous parlons du marché intérieur des marchandises et nous parlons du territoire d’Irlande du Nord.

« Nous ne parlons pas de la compétence de la Cour européenne de justice sur l’intégralité du régime de droit de l’UE, ni sur l’intégralité du territoire du Royaume-Uni. »

Faisant de l’arbitre de football auquel M. Mason avait échappé dans son tweet, l’ambassadeur a poursuivi: « Alors, soyons clairs sur ce dont nous parlons, mais vous devez comprendre que lorsque vous jouez au football, vous avez besoin de l’arbitre.

« L’arbitre du marché unique est la Cour de justice européenne. »

S’exprimant avant une réunion avec M. Sefcovic à Bruxelles vendredi, le ministre britannique du Brexit a reconnu que Bruxelles avait pris des mesures encourageantes pour résoudre un différend sur le commerce nord-irlandais, mais a insisté sur le fait que cela ne suffisait toujours pas.

Il a déclaré: « Je pense que l’UE a définitivement fait un effort pour aller au-delà de ce qu’elle va généralement dans ces domaines et nous sommes assez encouragés par cela.

« Mais évidemment, il y a encore un écart assez important. Et c’est ce sur quoi nous devons travailler aujourd’hui et à l’avenir. »