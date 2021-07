Brexit news : Jacob Rees-Mogg fait taire le Brexit-bashing d’Andrew Adonis avec un Tweet parfait | Politique | Nouvelles

Brexit : Lord Adonis dit que le Royaume-Uni “pourrait rejoindre l’UE”

La Grande-Bretagne a rompu tous ses liens avec l’Union européenne à la fin de l’année dernière après avoir signé un accord commercial post-Brexit de 11 heures après plusieurs mois d’intenses négociations. Malgré cela, Lord Adonis a continué d’être un critique féroce du Brexit et a même lancé une campagne pour que la Grande-Bretagne rejoigne un jour l’UE. En février – six semaines après le Brexit – le pair travailliste a retweeté un article selon lequel Londres avait été dépassé par Amsterdam en tant que premier centre d’échange d’actions en Europe.

Il l’a légendé: “Brexit, mois 2.”

Ce mois-ci, Julian Jessop, chercheur en économie au groupe de réflexion de l’Institute of Economic Affairs, a tweeté un article selon lequel Londres a désormais récupéré sa première couronne d’échange d’actions sur Amsterdam.

Il a ostensiblement sous-titré son message: “Brexit, mois 7.”

Le leader de la Chambre des communes, M. Rees-Mogg, a ensuite écrit en réponse: “La reprise du contrôle est un succès.”

Brexit news: Jacob Rees-Mogg a brillamment mis fin à la négativité du Brexit de Lord Andrew Adonis (Image: GETTY)

Brexit news : Lord Adonis avait envoyé ce tweet en février (Image : @Andrew_Adonis / Twitter)

Le dernier coup de pouce pour le Brexit Britain vient de la part de capital du Royaume-Uni sur le marché européen qui a régulièrement augmenté ces derniers mois, en grande partie grâce à la reprise des échanges britanniques sur les actions suisses.

Après le Brexit, les actions suisses ont été réintroduites à Londres dans ce qui était la première grande séparation de la politique bruxelloise sur les services financiers.

Le mois dernier, une moyenne de 8,9 milliards d’euros d’opérations sur actions ont changé de mains chaque jour sur les bourses et les plates-formes de négociation basées à Londres, battant les 8,8 milliards d’euros sur les plates-formes néerlandaises, selon les données de Cboe Global Markets.

C’était la première fois que Londres était la destination la plus attrayante dans ce domaine depuis que le Brexit a vu le Royaume-Uni quitter le marché unique de l’UE en janvier.

Nouvelles du Brexit : Jacob Rees-Mogg a déclaré que « reprendre le contrôle est un succès » (Image : @Jacob_Rees_Mogg / Twitter)

Au cours du premier semestre de cette année, Londres a été la bourse la plus active pour les levées de capitaux en dehors des États-Unis et de la Chine élargie.

Le capital a levé plus de 27 milliards de livres sterling – le montant le plus important en sept ans – et dépasse considérablement les totaux des bourses de Francfort, Amsterdam et Paris.

L’activité a été dynamisée suite aux cotations de 49 sociétés, dont Deliveroo, Darktrace et Alphawave.

Par ailleurs, Lord Adonis a reçu un coup dur la semaine dernière après qu’il a été révélé que seule une petite minorité de Britanniques souhaitait que le Royaume-Uni rejoigne à nouveau l’UE.

Brexit news: Lord Adonis fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne l’UE (Image: GETTY)

Brexit news : le Royaume-Uni et l’UE ont signé un accord commercial à la fin de l’année dernière (Image : GETTY)

Un nouveau sondage d’Opinium a révélé qu’un peu plus d’un quart (27%) des Britanniques souhaitaient que le Royaume-Uni rejoigne le bloc bruxellois, contre 22% qui souhaitent “rester à l’écart et devenir plus distants”.

Il a également révélé qu’un cinquième des personnes (20 %) était d’accord avec l’énoncé « restez à l’extérieur mais rapprochez-vous » ou « restez comme nous sommes ».

Le sondage a interrogé 2 000 adultes britanniques entre le 23 et le 25 juin.

L’universitaire Matt Goodwin a tweeté : « Seuls 52% des Remainers veulent rejoindre, reflétant à quel point le Rejoinerism manque d’enthousiasme de masse/une grande partie des Remainers pragmatiques.

“Seulement 27% des 18-34 ans disent Re-Rejoin, reflétant à quel point le Rejoinerism n’est pas la raison d’être générationnelle des Zoomers.”

Brexit news : Les moments clés qui ont conduit au départ du Royaume-Uni de l’UE (Image : EXPRESS)

Les résultats du sondage sont intervenus après que Lord Adonis a marqué le cinquième anniversaire du référendum historique sur le Brexit pour exiger à nouveau que le Royaume-Uni rejoigne l’UE.

Le pair travailliste a déclaré que le Brexit avait laissé le Royaume-Uni “diminué, divisé et dévalué” et allait dans la “mauvaise direction”.

Il a tweeté : « Toutes les mauvaises personnes sont aux commandes, menant dans la mauvaise direction.

“Pas à pas vers Rejoin est le chemin du retour.”

Le président du groupe pro-UE European Movement a également affirmé que le Royaume-Uni pourrait rejoindre l’UE dans cette génération.

Écrivant pour l’Independent, il a déclaré: “S’il n’y avait pas eu Covid-19 et le succès du programme de vaccination britannique alors que la Commission européenne s’effondrait initialement, je soupçonne que la politique britannique serait aujourd’hui dépassée par le Brexit.

“Une fois que nous serons post-Covid, le fait que le Brexit soit si manifestement instable et non viable se réaffirmera.

“À mon avis, le Brexit ne durera presque certainement pas sous cette forme extrême et pourrait bien être complètement inversé dans cette génération.”