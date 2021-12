La chef de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a suggéré que les pays européens devraient envisager de rendre les vaccins obligatoires. Mme von der Leyen a expliqué : Elle a expliqué : « Nous avons les vaccins, les vaccins qui sauvent des vies, mais ils ne sont pas utilisés de manière adéquate partout.

« Et cela coûte… C’est un énorme coût de santé qui s’en vient.

« Si vous regardez les chiffres, nous avons maintenant 77% des adultes de l’Union européenne vaccinés ou si vous prenez l’ensemble de la population, c’est 66%.

« Et cela signifie qu’un tiers de la population européenne n’est pas vacciné.

«Ce sont 150 millions de personnes.

« C’est beaucoup, et tout le monde ne peut pas être vacciné – les enfants, par exemple, ou les personnes ayant des problèmes de santé particuliers – mais la grande majorité pourrait le faire et donc, je pense qu’il est compréhensible et approprié de mener cette discussion maintenant.

« Comment pouvons-nous encourager et potentiellement réfléchir à la vaccination obligatoire au sein de l’Union européenne ? Cela nécessite une discussion.

« Cela nécessite une approche commune, mais c’est une discussion qui, je pense, doit être menée. »

LIRE LA SUITE: L’UE a marqué les «méchants» dans les négociations sur le Brexit

ShawnC1000 a fait l’éloge de ce commentaire en disant : « Excellent appel au BREXIT !

« Je commence à avoir l’idée que tu as beaucoup raison. »

Wayne Anthony a écrit : « Oui, le Brexit avait du sens pour moi aussi. comme avoir une relation d’interdépendance avec le reste du monde

« Juste besoin d’être ‘made in UK’. »

Cependant, Antonio Ornelas n’était pas très satisfait des éloges faits au Brexit.

Ils ont tweeté : « Vous avez tout à fait tort.

« L’UE a un parlement élu, ce que vous ne pouvez pas dire au Royaume-Uni dans certaines chambres.

« Il n’y a qu’une démocratie et ce n’est pas une monarchie « constitutionnelle ».